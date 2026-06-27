Ha valaki úgy dönt, hogy gépjárművel indul nyaralni, akkor az egyik legjobb választás a lakóautó lehet, amely a hátán cipeli mindazt, amire a mindennapi életben szükség lehet.

A Rossmönster Sprinter‑alapokra épített újdonsága impozáns alternatívát képvisel. A fülke mögött egy olyan lakótér található, amely egy kisebb garzonlakás kényelmével és felszereltségével vetekszik. Az volt a céljuk, hogy olyan lakóautót alkossanak, amelyben bárhol, bármikor otthonosan érezhetik magukat az utasok. A kompozit‑üvegszálas konstrukcióból kialakított felépítmény közvetlenül a kabinból elérhető.

A hátsó traktusban egy étkezőt alakítottak ki, ahol négy ember is elfér az asztal körül. Ezt a részt a hát‑ és oldalpanelekbe épített nagy méretű ablakok teszik igazán világossá és barátságossá. A lakóautó középső részén egy jól felszerelt konyha található. Itt nemcsak mosogató, hanem főzőlap és mosogatógép is rendelkezésre áll. Az ételek előkészítéséhez pedig egy konyhapult is szolgálja azokat, akik szeretnének néhány ínycsiklandó falatot készíteni maguknak.

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A felépítmény egyik sarkában egy tágas zuhanyfülke kapott helyet, ami elsőre helypazarlásnak tűnhet, de a falában egy kisebb szekrényt alakítottak ki, amelyben még egy kihúzható, komposztálós vécének is jutott hely. Érdekesség, hogy a zuhanykabin maga a bejárat is, az oldalában ugyanis egy ajtó található, amely biztosítja a kényelmes közlekedést.

Amikor leszáll az éjszaka és az utasok szeretnék álomra hajtani a fejüket, kétféle opció is rendelkezésre áll. A korábban említett étkezőrészen egy franciaágy alakítható ki, de ugyanezen a részen a plafonból egy ugyancsak kétszemélyes ágy engedhető le. Vagyis akár négy fő is eltöltheti itt az éjszakát. A megfelelő szellőztetésről a tetőszellőzők, valamint a nyitható, szúnyoghálóval és sötétítővel ellátott ablakok gondoskodnak, így a forróbb éjszakák is könnyebben átvészelhetők.

A különféle személyes tárgyak, csomagok vagy szerszámok a kívülről is elérhető tárolórekeszekben helyezhetők el. Így a nyaralásra a fontosabb dolgokat, például a kempingszékeket és asztalokat is magunkkal vihetjük. Ebben a járműben minden adott egy komfortos és kényelmes utazáshoz.