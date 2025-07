Már csak alig egy hónap van hátra a Volkswagen 2026-os modellévet képviselő legújabb lakóautójának leleplezéséig. A Crafter alapjaira készülő Grand Californiát a Düsseldorf-i, augusztus 29-én kezdődő Lakókocsi Szalonon fogják bemutatni. Addig is a márka két fotót közzétett a várható újdonságról, emellett több részletről is lerántotta a leplet.

Az újdonság belső terének megjelenését az „Atami bambusz” stílusú dekoráció határozza meg. Ez a japán házak minimalizmusát és letisztultságát ötvözi szolid eleganciával. Az összképet tekintve azonban a Grand California belseje a mediterrán jachtok utasterét is meg fogja idézni. A nagy belső magasság és a praktikus kialakítás révén komfortos és otthonos élettérre számíthatnak a fedélzeten utazók. Az újratervezett konyhával szemben egy zuhanyzóval felszerelt, WC-vel ellátott mellékhelyiség is megtalálható a járműben.

Ahogy minden jelenlegi Crafter, úgy a Grand California esetében is már alapfelszereltség része a digitális műszeregység, valamint a 26 cm átmérőjű képernyővel rendelkező infotainment rendszer. Ez nagyobb, akár 32 cm-es verzióban is rendelhető. Számos funkció vezérelhető róla, de egyes vezetéstámogató rendszerek is személyre szabhatók. Mit kínál a Grand California ezen a téren? Egyfelől fel van szerelve a Front Assist vészfékasszisztenssel, a sávelhagyás figyelmeztető rendszerrel, tolatókamerával, elülső és hátsó parkolóradarral, valamint a közlekedési táblafelismerő asszisztenssel.

Mivel a hagyományos, mechanikus kézifék kart felváltotta az elektronikus rögzítőfék, éppen ezért jóval könnyebben be lehet fordítani a vezetőülést az étkező részhez, akkor, amikor parkol az autó. A hátsó traktusban egy kétszemélyes francia ágy található, amelyen kényelmesen el lehet nyújtózni a napfelkeltében való gyönyörködés közben. Opcionálisan akár sötétítőszett is kérhető a vezetőfülkénél található üvegfelületekre így teljessé téve diszkréciót.

A Grand California tehát a jachtokat idéző beltérrel, japán egyszerűséggel és modern vezetéstámogató rendszerekkel szolgálja ki a világutazók igényeit. A modell mellett a Volkswagen további meglepetésekkel és újdonságokkal készül a rendezvényre.