A „csendes részesedés” révén érzékeny adatokhoz férhet hozzá a Tatra Trucks egyik versenytársa ‒ számolt be a hírről az euperspectives.eu. A cseh gyártó az Európai Bizottsághoz fordult, aminek július 15-ig kell döntenie a kérdésről.

A cseh védelmi csoport, az STV Invest 50 százalékos részesedést szerezne a Promet Toolsban, amely 35 százalékkal tulajdonos a Tatra Trucksban. Bár ezzel a Tatra riválisa nem jutna közvetlen befolyáshoz a legendás teherautó-gyártóban, a vállalat mégis attól tart, hogy így érzékeny műszaki és kereskedelmi információk kerülhetnek hozzá.

Az Európai Bizottság befogadta a Tatra Trucks versenyfelügyeleti vizsgálatára vonatkozó kérelmét, ezért a közeljövőben döntenek arról, hogy részletesebb vizsgálatot indítanak, vagy egyszerűen jóváhagyják a tranzakciót. A teherautó-gyártó attól tart, hogy az ügylet egyértelműen utat nyitna egy versenytárs előtt, mivel az STV Invest alapvetően a finn Patria harckocsigyártó céget képviseli a cseh piacon. Vagyis egyértelműen versenytársnak számít a Tatra alvázakra épülő katonai járművek számára.

„Mivel az STV a védelmi célú járművek piacán külföldi katonai járműgyártók közvetítőjeként működik és több projektben versenyez a Tatra‑alapú megoldásokkal, nem tartjuk véletlennek az időzítést” ‒ mondta David Chour, a Tatra Trucks igazgatóságának alelnöke. A vállalatnál éppen ezért aggódnak, hogy olyan érzékeny információk kerülhetnek illetéktelen kezekbe, mint például a technológiai tervek és fejlesztések, a beszállítói kapcsolatok, az árazási struktúrák, valamint a beruházási tervek.

Az STV Invest visszautasította ezeket a vádakat és bíznak az Európai Bizottság objektív vizsgálatában. A Promet Tools pedig már lezárt ügyletként tekint a kérdésre.

Nem ez az első eset, hogy az Európai Bizottságnak ilyen kérdésben kell döntenie. 1999-ben az EB-nek abban a kérdésben kellett döntenie, hogy Volvo Trucks felvásárolhatja-e a Scaniát. Végül 2000-ben elutasították a tranzakciót.