Hétfőn délelőtt jelent meg a hazai sajtóban a hír, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) megállapodást kötött a Tatra Trucks-szal a cseh gyártmányú teherautók magyarországi képviseletéről.

“A kereskedelmi megállapodás értelmében a 4iG SDT kizárólagos jogot szerez Magyarországon a Tatra Trucks képviseletére, illetve katonai és speciális járműveinek értékesítésére”– olvasható az ezzel kapcsolatos sajtóközleményben, amely a 4iG honlapján is elérhető.

Az együttműködés célja, hogy a Tatra nagy teherbírású, terepjáró képességeiről ismert járműplatformjai strukturált kereskedelmi és szakmai keretek között jelenjenek meg a magyar piacon. A kooperáció keretében a fókusz leginkább a honvédelmi, valamint egyéb speciális, állami felhasználási területekre irányul.

Mivel a polgári felhasználású Tatra teherautók értékesítése jelenleg a kisigmándi székhellyel rendelkező Eurotrade Kft-nél van, ezért a Vezess megkereste az érintett céget, hogy valóban a 4iG SDT-hez kerül-e a legendás cseh teherautó márka kizárólagos képviselete. Az eddigi képviselet azt válaszolta, hogy őket egyelőre nem tájékoztatták a változtatásokról. Fontos hozzá tenni, hogy a polgári célra gyártott Tatra teherautók eladásai az elmúlt években mindössze néhány darabra rúgtak. Azon belül is idehaza elsősorban az építőipari felhasználásra szánt Tatra dömperekből vásároltak a hazai üzemeltetők.

10 fotó

Amennyiben megnézzük a Tatrák használt piaci értékesítését, akkor elmondható, hogy nem cserélnek idehaza nagy tételben gazdát. Az egyik legnagyobb használt járművekkel foglalkozó portálon például jelenleg 14 darab használt Tatra található, amelyek között akad forgalomból kivont változat is.

Fontos megjegyezni, hogy a megállapodás túlmutat a magyarországi képviseleten és az újabb Tatrák itthoni piaci bevezetésétén. Jelenleg ugyanis vizsgálják annak lehetőségét, hogy bővítsék az együttműködési lehetőségeket a gyártás és az összeszerelés terén. Ebből a szempontból kiemelt szerep hárulhat a Rába Járműipari Holdingra, amely a 4iG SDT többségi tulajdonába kerül. Ennek köszönhetően a vállalat ugyanis akár a Tatra teherautók gyártásában, valamint az azokhoz tartozó alkatrészek, főegységek előállításában is részt vehet.