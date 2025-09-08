A közel 130 éve Győrben készülő Rábák új korszak elé néznek: a honvédségi járművek mellett hamarosan akár a NATO-szövetségesek útjain is magyar fejlesztésű katonai teherautók düböröghetnek.

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt projektcége, a 4iG SDT EGY Zrt. megállapodást kötött a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. többségi tulajdonának megszerzéséről. A cég 54,34 százalékos részesedést vásárol az N7 Holdingtól, további 20 százalékot pedig a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól. A fennmaradó, közel 25 százaléknyi részvényre kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesznek, egységesen 1789 forintos részvényenkénti áron – közölte a 4iG Csoport a Vezess-sel.

A mintegy 25 milliárd forintos tranzakció lezárása a hatósági engedélyek után, várhatóan október közepén történhet meg.

A felvásárlás célja, hogy a RÁBA katonai járműgyártási tapasztalataival kiegészítve a 4iG teljes körű védelmi ipari portfóliót alakítson ki, amely földi, légi és űripari kompetenciákat is felölel. A vállalat emellett szorosabb együttműködést tervez a Széchenyi István Egyetemmel, erősítve a győri ipari tudásbázist és a kutatás-fejlesztési kapacitásokat.

A tranzakció szakmai partnere a cseh Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG Defence, amely kizárólagos jogokat biztosít a Tatra katonai járművek magyarországi értékesítésére és gyártására. A CSG opciós jogot is szerzett, amellyel akár 49 százalékos részesedést szerezhet a projektcégben. Ez a partnerség új exportlehetőségeket és nemzetközi megrendeléseket hozhat a Rába számára, miközben megmarad a nemzeti szuverenitás és ellátásbiztonság.

A közlemény szerint 129 éves múltra visszatekintő Rába ismét meghatározó szereplővé válhat a védelmi iparban, különösen a Gidrán 4×4 program és jövőbeni 8×8-as járműfejlesztések révén. Ez az akvizíció nemcsak a Rába történetének új fejezete, hanem a magyar védelmi ipar számára is fordulópontot jelenthet.