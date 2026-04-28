A Land Rover Freelander 1997 és 2015 között, a márka első kompakt modelljeként volt kapható; az első szériát még a BMW, a másodikat a Ford égisze alatt fejlesztették. Aztán a Freelander átadta a stafétát a Discovery Sportnak, most pedig önálló márkaként tér vissza egy harmadik tulajdonos: a Chery égisze alatt.

A Freelander első típusa a 8, egy három üléssoros, nyolcszemélyes terepjáró, amelyhez plug-in hibrid hajtásláncot társítottak. Ami ezt érdekessé teszi, az az eddig főleg tisztán elektromos konfigurációkban látott 800V-os elektromos architektúra, amely gyors töltést tesz lehetővé.

A belső égésű komponens egy kétliteres, soros négyhengeres turbós benzines, de egyelőre nem egyértelmű, hogy csak áramfejlesztésre fogják használni, vagy a kerekek hajtásában is részt vesz-e.

A dizájnban könnyen felismerhetők korai és újabb Land Rover modellek stílusjegyei, de nem egyszerű másolatról van szó: a formatervező csapatot a Range Rover Velar és az új generációs Land Rover Defender formatervét jegyző Phil Simmons irányította. A szögletesebb, sterilebb részletek a fejlett technológiai tartalmat, az elektromos hajtást hivatottak hangsúlyozni.

A Freelander márka a Chery anyavállalat, valamint a Chery alá tartozó Jaguar Land Rover (JLR) fele-fele tulajdonrészű vegyesvállalataként fog működni, de független lesz a JLR-től, tehát nem áll be a Range Rover és Defender márkák mellé.

Az új márka első körben Kínára összpontosít, később nem kizárt a nemzetközi terjeszkedés, bár az esetleges európai forgalmazásról egyelőre csak nem hivatalos források beszélnek.

A Freelander 8 kínai partnerek által fejlesztett vezetőtámogató funkciókat kap, beleértve a kormány elengedését is engedélyező, lézeres radart (lidar) is alkalmazó önvezető rendszert.