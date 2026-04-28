A legendás amerikai SUV, a Cadillac Escalade-V-hez kapnató Esthete tuningcsomag nem épp egy polcról leemelhető kiegészítő. A LARTE minden egyes autót külön projektként kezel: az adott megrendelő igényei alapján rakják össze a végeredményt. Hiába választ két ügyfél ugyanazokból az elemekből, a végeredmény akkor is eltérhet – a részleteken, arányokon és felületeken dől el minden.

Ez a fajta „egy autó – egy történet” hozzáállás jól passzol egy olyan alaphoz, mint az Escalade-V, ami gyárilag is a kategória egyik legdurvább szereplője a maga 692 lóerejével.

A karosszéria összes kiegészítő eleme 100% pre-preg karbonból készül – ez ugyanaz a technológia, amit a hipersportautóknál és versenyautóknál is használnak súlycsökkentés gyanánt. A felület minősége első osztályú, TÜV által minősített és ami fontos: minden alkatrész kompatibilis a gyári rögzítési pontokkal, szenzorokkal és vezetéstámogató rendszerekkel. Ez az Escalade optikailag alacsonyabbnak, feszesebbnek és fókuszáltabbnak tűnik a gyári változatnál.

A technikához nem nyúlt a tuningcég, maradt a 6,2 literes V8-as, kompresszoros motor, amely maximális teljesítménye 692 lóerő, a legnagyobb forgatónyomaték pedig 885 N. Az autó 4,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és 12,74 mp alatt futja a negyed mérföldet (402 méter) – nem rossz egy 195 cm magas családi batártól, amely nyolc utasa mellett még 720 liternyi csomagot is képes elszállítani, és saját 3,4 tonnás össztömegén túl további 3175 kilót képes vontatni.

A külső konfiguráció gyakorlatilag végtelen: lehet jól látható karbon, fényezett karbon, vegyes megoldás kontraszttal, vagy teljesen egyedi színkombináció is. A folyamat az ügyféligénnyel indul, és 24 órán belül érkezik egy személyre szabott látványterv, árral és határidővel. A gyártás és a beszerelés történhet a cég németországi központjában vagy hivatalos partnereknél.

A LARTE Design egy német karbon-specialista stúdió, főhadiszállásuk Erkrathban található, Düsseldorf mellett. Olyan márkákhoz készítenek body kiteket, mint a Mercedes-AMG, BMW M, Porsche vagy akár Cadillac.

A képeken látható Escalade eddig is inkább mozgó státuszszimbólum volt, mint egyszerű SUV. Az Esthete viszont még egy szinttel feljebb tolja, itt már nem csak az számít, mid van, hanem az is, hogyan néz ki és, hogy jön-e még szembe ugyanolyan. Ebből nem fog…