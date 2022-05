Nem készült még ennél erősebb szabadidőjármű

A Cadillac 2004-ben vezette be a V szériát, amely a mindenkori modellkínálat hangsúlyozottan sportos változatait tömöríti. Az Escalade-ről sok minden eszébe juthat az embernek, csak a sportosság nem, most mégis ebből az üresen is 2,8 tonnát nyomó, 5,4 méteres, alvázas óriásból készítettek nagy teljesítményű változatot.

A jól ismert, 6,2 literes V8-as motorra 2,65 literes kompresszort szereltek, ami a maximális teljesítményt 692 lóerőre, a legnagyobb forgatónyomatékot 885 Nm-re emeli. Az autó így 4,4 másodperc alatt gyorsul 96 km/órára, és 12,74 mp alatt futja a negyed mérföldet – nem rossz egy 195 cm magas családi batártól, amely nyolc utasa mellett még 720 liternyi csomagot is képes elszállítani, és saját 3,4 tonnás össztömegén túl további 3175 kilót képes vontatni.

A megnövelt teljesítményhez persze erősen feljavított futómű társul: egyedi hangolású légrugók, új, adaptív lengéscsillapítók, hatdugattyús nyergekkel szerelt Brembo fékek és 22 colos keréktárcsák teremtik meg a szükséges feltételeket. Az állandó összkerékhajtás részlegesen önzáró differenciálművekkel társul.

A Cadillac Escalade-V természetesen sport üzemmódot is kapott, ami nem csak 20 mm-es ültetést, hanem precízebb fékérzetet, vérmesebb motorhangot, módosított nyomatékmegosztást, valamint jobb gázreakciókat hoz. Egyedülálló a műfajban a rajtautomatika, amihez még csak gombot sem kell nyomni: padlófék mellett padlógázt adunk, majd amikor elkezd villogni a kipörgésgátló visszajelző lámpája, felengedhetjük a féket, és indul a móka.

A sportossághoz semmi köze, a 150 ezer dolláros tervezett vételárat viszont elfogadhatóbbá teszi a rengeteg kényelmi és vezetőtámogató extra, a részlegesen önvezető Super Cruise funkciótól kezdve az első masszázsfoteleken át a 36 hangszórós audiorendszerig.

És ha ennyi sem volna elég, a Cadillac Escalade-V nyújtott verzióban is kapható: az ESCALADE-V ESV 3071 helyett 3406 mm-es tengelytávot, 577 centiméteres teljes hosszt, 107 literes üzemanyagtartályt, valamint 2,9 tonnás menetkész tömeget kínál.