A műszeregység például nem átlagos digitális kijelző: ívelt OLED monitor-csokor feszül a vezető előtt. Erre még nem volt példa az autóiparban. A 4K televízióknál kétszer sűrűbb pixelkiosztással virító megjelenítő három külön képernyőből áll: a műszeregység 14,2 colos, a központi érintőképernyő 16,9 colos, de a kormánytól balra is találunk egy érintőképernyőt, 7,2 colos méretben. Az OLED technológiának köszönhetően árnyékoló nélkül is jó a leolvashatóság, ígérik a mérnökök.

Olvass tovább

A kijelző-csokor olyan funkciókat hoz, mint a feljavított valóságú navigációs rendszer, az alapáras 360°-os panoráma kamera, a kilenc nézeti kép megjelenítésére képes utánfutó-manőverező kamera, vagy az éjjellátó berendezés.

A hátsó üléseknél további két darab, egyenként 12,6 colos érintőképernyőt találunk. Itt játékokat, zenét és videókat nézhetünk (HDMI és USB csatlakozáson keresztül), de okostelefon tükrözésre is van mód. A navigációs rendszer képe is megjeleníthető itt, az utasok beállíthatnak és a vezetőnek továbbíthatnak úti célokat – ha a sofőr elfogadja ezeket, rögtön fut is a navigálás.

Szintén újdonság az autóiparban az AKG által fejlesztett audiorendszer. A nemesacél rácsok mögött összesen 36 (!) darab hangszóró dolgozik; a mikrofonokkal kiegészített rendszer az első és hátsó utasok közötti kommunikációt is segíti, a navigációs rendszer utasításai pedig az üzenettel összecsengő távolságból és irányból szólalnak meg. Aki nem tart igényt a három erősítős, 28 csatornás szuperhifire, megmaradhat a szintén AKG által fejlesztett, 19 hangszórós (plusz mélynyomó) alapkivitelű audiónál.

Az Escalade a Cadillac részleges autonóm vezetési technológiáját is megkapta: a Super Cruiser Észak-Amerika 320 ezer kilométernyi autópályáján képes egyedül közlekedni lézeres érzékelők, ultra pontos GPS, vezető éberség-felügyeleti funkció, valamint kamerák és radarok hálózatából álló szenzor-rendszer segítségével.

Nem csak okosabb, de tágasabb is lett az Escalade, köszönhetően a megnövelt tengelytávnak és teljes hossznak.A harmadik üléssorban 40%-kal nőtt a lábtér (886mm), a csomagtartó minimális (!) mérete pedig a korábbi 429 literről 722 literre nőtt. A csomagtartó maximális mérete a rövid verzióban 3089, a hosszúban 3585 liter.

Escalade Escalade ESV Hosszúság (mm): 5382 5766 Szélesség (mm): 2059 Magasság (mm): 1948 1942 Tengelytáv (mm): 3071 3407 Nyomtáv, elöl/hátul (mm): 1737 / 1730 Csomagtartó (l) 722 / 1784 / 3089 1214 / 2308 / 3585

Az új, független hátsó felfüggesztés ráadásul alacsonyabb hátsó padlót engedélyezett, így a leghátsó sorba könnyebb a beszállás, és az itt utazóknak kevésbé kell a nyakukba húzniuk a térdüket.

A futómű megőrizte az eddig is használt adaptív lengéscsillapítást, új viszont a légrugózás, amely révén terepen megemelhető az alváz, be- és kiszálláshoz viszont akár 51 mm-rel süllyeszthető.

Bár 2020-ban (pláne 2021-ben) elvárható volna egy minimális szintű villamosítás, az Escalade maradt a jól bevált 6,2 literes V8-as benzinmotornál, amely „viszonylag takarékosan” (idézet a sajtóközleményből) üzemel. A 420 lóerős V8-as helyett 3,0-literes, soros hathengeres turbódízel erőforrás is kérhető; ennek maximális nyomatéka (623 Nm) megegyezik a nyolchengeres alapmotoréval. Mindkét erőforráshoz 10 fokozatú automata váltó csatlakozik.

Ha videón is megnéznéd a vadonatúj Escalade-et, kattints ide!