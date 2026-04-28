Nem kell ittasnak lenni ahhoz, hogy valaki veszélyt jelentsen az utakon, elég egy rosszul megválasztott gyógyszer. A gond az, hogy ezt sokan még mindig félvállról veszik.
Egy francia kutatás – a Clinical Evaluation of Medicines and Road Safety in France program (Gyógyszerek klinikai értékelése és a közúti biztonság Franciaországban) – elég durva számokat tett le az asztalra: bizonyos, vezetéssel nem összeegyeztethető gyógyszerek akár ötszörösére növelhetik a balesetokozás kockázatát. Ha pedig valaki még alkoholt is iszik melléjük, a rizikó brutálisan elszállhat, akár 20–200-szorosára.
És itt nem valami egzotikus, ritka készítményekről van szó.
Sok olyan szer van, amit teljesen hétköznapinak gondolunk, mégis komolyan befolyásolhatja a vezetési képességet:
- fájdalomcsillapítók,
- allergia elleni szerek (antihisztaminok),
- nyugtatók, altatók,
- egyes megfázás elleni készítmények,
- bizonyos antidepresszánsok.
Ráadásul a helyzet még rosszabb lehet, ha többféle gyógyszert szedsz egyszerre – ilyenkor a mellékhatások összeadódhatnak vagy akár fel is erősíthetik egymást.
Mit csinálnak a szervezetedben?
A legnagyobb baj, hogy ezek a szerek pont azokat a képességeket rontják, amik vezetés közben kulcsfontosságúak. Például:
- éberség,
- reakcióidő,
- koncentráció,
- látás,
- szédülés, bizonytalanságérzet,
- hányinger
- zsibbadás, remegés
Ezek közül már egy is elég ahhoz, hogy egy vészhelyzetben későn reagálj – több együtt pedig konkrétan életveszélyes.
A legnagyobb tévhit: „ez csak egy sima gyógyszer”
Különösen veszélyes, hogy a vény nélkül kapható készítményeket sokan ártalmatlan „cukorkának” tekintik. Pedig attól, hogy nem kell recept, még simán lehetnek komoly mellékhatásaik. Sőt, egyes országokban a gyógyszereket kifejezetten jelölik is aszerint, hogy mennyire befolyásolják a vezetést – nálunk viszont ez kevésbé van a köztudatban.
Nem kell túlgondolni, de van pár alap szabály, amit érdemes komolyan venni:
- ha új gyógyszert kezdesz szedni, ne ülj azonnal volán mögé,
- olvasd el a betegtájékoztatót (igen, tényleg),
- kérdezz rá az orvosnál vagy a patikában,
- alkohollal soha ne kombináld,
- többféle gyógyszernél legyél extra óvatos.
Ha pedig bizonytalan vagy, a legegyszerűbb megoldás: inkább ne vezess.
Nem csak az ital “veheti el” a jogsidat, egy rosszul megválasztott tabletta is. És az a baj, hogy ezt sokszor csak akkor vesszük észre, amikor már késő.