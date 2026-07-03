Két rendőr július 1-jén éjszaka, Siófokon akart intézkedni egy francia rendszámú autó sofőrjével szemben, aki fizetés nélkül hagyta el az egyik benzinkutat. A francia férfi azonban a felszólítás ellenére nagy sebességgel elmenekült a rendőrök elől. Hosszas üldözést követően a férfi Balatonőszödön elakadt, de a rendőri felszólítás ellenére nem szállt ki az autójából, és nem igazolta magát.

A járőrök az ellenálló férfit csak testi kényszer alkalmazásával tudták kiszállítani a kocsiból, aki még ekkor sem volt együttműködő. Az elkövető a földre esett, majd ököllel többször megütötte az egyik rendőr arcát. A rendőrök a továbbra is aktívan ellenszegülő férfival szemben végül elektromos sokkolót használtak, majd megbilincselték.

Az ügyészség a sofőrt hivatalos személy elleni erőszak miatt gyanúsítottként hallgatta ki, és elrendelte őrizetét.