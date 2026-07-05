A GLB-ben is helyet kapott a Mercedes által „MBUX Superscreen”-nek keresztelt digitális arzenál, ami – a magasabb felszereltségi szintekhez járó utasoldali kijelzőt is beleszámítva – akár három, az utastéren faltól falig végigfutó képernyőt jelent.

33 fotó

Hogy vizuálisan is el tudjuk képzelni, gondoljunk a NASA houstoni holdmissziós irányítótermére; a GLB függőleges kijelzőfala kísértetiesen hasonló élményt nyújt. Fényes, színpompás, és ha élünk-halunk a képernyőkért, valószínűleg imádni fogjuk.

Ha viszont a hagyományosabb, visszafogottabb megoldások hívei vagyunk, és az emberközelibb ergonómiát keressük, akkor ez nem a mi világunk lesz.

A GLB ugyan pont elég minőségi, jó tapintású felületet kínál a kritikus pontokon – például a műszerfal tetején és az ajtókárpitokon –, hogy elkerülje a kimondottan “olcsó” hatást, de ha alaposan körbe nézünk itt bizony több gyengébb minőségű, egyszerűbb anyag is szem előtt van. A szálcsiszolt alumínium azért hozza az elvárt szintet, ahogy a perforált borítású, elegáns kormány is, vörös dekorvarrással, az AMG Line csomag ülései pedig egyszerre mutatnak jól és adnak sportos tartást.

A képernyőerdőt keretező két turbinaszerű légbeömlő például messze van a finoman, olajozottan, kellő ellenállással mozgatható megoldásoktól, amiket megszoktunk a márkától. Könnyű, üres, üreges érzetet ad, és tényleg nem kell agresszívan hozzányúlni hogy recsegjen.

Az általános anyaghasználatot tekintve a GLB esetén is érezhető a megszorítás, avagy a technikai, szoftveres megoldások felé eltolt hangsúly: egy prémium márkától, ezen az árszinten ez egy meglehetősen átlagos teljesítmény.

Alapáron a gigantikus kijelzőfal egy szabadon konfigurálható, a számunkra legfontosabb adatokat megjelenítő 10,25 colos digitális műszeregységből, valamint a mellé társított 14,0 colos érintőképernyős infotainment központból áll.

Magasabb felszereltségi szinttől felfelé azonban bejön a képbe harmadik, szintén 14,0 colos utasoldali érintőképernyő is. Ezen a jobb egyben ülő a fő rendszertől teljesen függetlenül nézhet videókat vagy játszhat, használhat applikációkat, elérhet pár információt az autóról. A bökkenő csak az, hogy a vezető is látja a tartalmat, és a rendszer csak a hosszas oda-odapillantások érzékelése után sötétíti el azt.

A perifériás látómezőnkben villódzó képernyő kifejezetten zavaró tud lenni vezetés közben – autós szemmel jobban örültünk volna egy eleve polarizált megoldásnak, amire láttunk már példát más gyártóktól.

Őszintén pedig teljesen felesleges, mert ma már mindenki a saját beállításaival a saját mobilján, tabletjén néz videót, és a rögzített képernyő ebben a magasságban és szögben egyszerűen kényelmetlen. Senki sem néz tévét a köldöke magasságában: egy kisebb állapotsáv, a zenét, némi adatot megjelenítő keskeny kijelző még érthető lenne, de ez a laptop-képernyő abszolút túlzás.

Ami magukat az érintőképernyőket illeti, digitális fronton az új MB.OS rendszer fogja össze az autót, folyamatos online frissítésekkel: a szoftver villámgyors és reszponzív, akár listákat görgetünk, a térképen lapozunk, vagy csak rábökünk egy ikonra. A virtuális gombok ráadásul szerencsére kellően nagyok, így könnyű eltalálni őket. Nekem a felbontás, a megjelenítés élessége nem ütötte meg a legmagasabb szintet, és itt is a méret a probléma: a kisebb képernyőn ugyanennyi pixel sokkal látványosabb képet adna, főleg a művészinek szánt hátterek kásásak, tompák.

Kár, hogy a rendes, fizikai gombokat jórészt száműzték, és szinte mindent az érintőképernyőről kell vezérelnünk. Ez menet közben feleslegesen elvonja a figyelmet az útról, bár tény, hogy ezzel a filozófiával a GLB messze nincs egyedül a piacon.

Kapunk ugyan néhány kiegészítő érintésérzékeny felületet – köztük egy hasznos gombsort a főképernyő alatt, illetve a kormánykeréken –, de a kormányon lévő gombokat túlságosan könnyű véletlenül is megnyomni. Százszor jobban jártunk volna, ha itt meghagyják a hagyományos, határozott nyomáspontú kapcsolókat.

A multimédiás rendszer mindent tud, amit ma elvárhatunk: van vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto, négy darab egyenként 100 wattos USB-C csatlakozó, a Google alapjain gyári navigáció, vezeték nélküli töltés. Emellett olyan, szériában egyáltalán nem magától értetődő extrákat is felvonultat, mint a ChatGPT és a Microsoft Bing által megtámogatott hangvezérlés és kereső, vagy éppen az arcfelismerő kamera. Az asszisztens általános kérdésekre is válaszol netes keresések alapján, de csak angolul tud, és énekelni nem akart, elütötte egy poénnal, hogy jobban járunk, ha csak segít.

A beállításokat sok esetben megoldja, és természetes kérdésekkel tud a navigáció alapján pihenőt, töltőt, éttermet beállítani.

A belteret figyelő kamera jó szelfik készítésére, de nem ez a fő funkció: a biometrikus bejelentkezésért felel: beszálláskor az autó azonnal felismer minket, és rááll a személyes profilunkra. Sőt, ha biztonságosan félreállunk, akár a reggeli Zoom-meetinget is letudhatjuk a kocsiból.

A GLB legtöbb változatába egy 8 hangszórós, 125 wattos audiorendszer kerül, de a teszten szereplő gazdagon megpakolt verzióban ezt egy 16 hangszórós, 850 wattos, komoly akusztikai élményt nyújtó 450 ezres Burmester 3D térhatású hangrendszer váltotta ki.

Az ülések a Mercedesekben megszokottnál puhábbak, de összességében kényelmesek és jó tartást biztosítanak, noha két ponton is akad kifogásunk. Az egyik, hogy az ülőlap dőlésszögének állítási tartománya meglehetősen szűkös; a másik pedig, hogy a beállítások menete általában nem olyan zökkenőmentes, mint elvárnánk.

A Mercedes modelleknél megszokott módon az ülés alapvető mozgását biztosító gombok ugyan az ajtópaneleken kaptak helyet, a deréktámasz szabályozását azonban a központi képernyő menüjéből kell előbányászni – akárcsak az ülésfűtését.

A második sorban érezhető a 60 milliméteres tengelytáv-növekedés. Az üléssor hosszirányban tologatható, így lehet játszani a lábtér és a csomagtartó között. A lábtér még előre tolt ülésekkel is bőséges, a háttámla dőlésszöge állítható, a fix panoráma üvegtető miatt pedig a fejtér is nagyvonalú.

Bár hét üléssel igazán érdekes, nálunk az ötajtós járt, aminek csomagtere a lomokkal, strandfelszereléssel súlyosbított családi nyaralásoktól sem ijed meg. Alaphelyzetben 540 literes, a hátsó ülések ledöntésével 1715 literig bővíthető. A hétüléses verzióban a harmadik üléssor miatt az alapcsomagtér 480 literre csökken, a maximális érték pedig 1605 liter körüli. Ehhez jön hozzá az első, 127 literes frunk, amely a töltőkábeleknek szinte ideális hely.