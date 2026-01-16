Megelőzve német vetélytársait, továbbra is a BMW a legnépszerűbb prémium személyautó márka hazánkban. 2025-ben a DataHouse adatai szerint 7 052 új autót helyezett forgalomba Magyarországon a BMW, ami 21,9%-os éves növekedést jelent. Ez rekord is egyben, a BMW először lépte át a 7 000 darabos értékesítési határt hazánkban. A Mercedes-Benz 5618, az Audi 3307 új személyautót regisztrált, a Volvo 2708-at, a Lexus 1354-et helyezett forgalomba.

A BMW piaci részesedése 2025-ben, 34,1 százalékra nőtt a kategóriában, ami azt jelenti, hogy minden harmadik eladott prémium modell a bajor gyártótól érkezett. A vásárlók 60 százaléka céges ügyfél, a többi a privát vevő, ami nem szokványos a hazai piacon, ahol átlagosan 80 százalék környékén mozog a vállalati vásárlók aránya.

Hajtássemlegesség és sokféle villanyautó

„A 2025-ös év talán a legtöbb kihívással teli év volt, amióta az autóiparban dolgozom, ugyanakkor nagyon izgalmas időszakot zártunk. A globális kihívások mellett is képes volt a BMW-csoport fejlődni és irányt mutatni. Élen járunk az elektromos autó fejlesztésben, de valljuk a hajtássemlegességet, így minden piacon tudunk az ügyfeleknek alternatívát kínálni” – mondta Gombos Zoltán, a BMW Magyarország ügyvezető igazgatója.

Nem kiegyensúlyozott a BMW globális teljesítménye, hiszen Kínában 625.527 értékesített autóval 12,5 százalékos csökkenéssel zárt a márka, ugyanakkor Amerikában (508.221 db) 5,7 százalékos, Európában (1.016.360 db) 7,3 százalékos növekedés jellemezte a forgalmukat. Ezzel kapcsolatosan Gombos Zoltán hangsúlyozta, hogy az utóbbi két területen mutatott változás azért kiemelkedő, mert ezek már érett piacok, ahol erősebb a verseny, nehezebb növekedést elérni.

Összességében 2 169 761 autót értékesített világszerte a BMW. Összevetésképp a Mercedes-Benz 1.800.800. autót adott el tavaly (-9%), amihez hozzájön 359.100 furgon és kisbusz a Mercedes-Benz Vans üzletágtól, ami összesen 2 160 000 jármű (-10%). A BMW-nél az európai bővülés motorja a villanyautó-eladás, emögött az állhat, hogy a BMW minden szegmensben tud elektromos autót kínálni.

Mint Németh Zoltán, a BMW új kereskedelmi vezetője a sajtótájékoztatón elmondta, számos kisebb sikert is jegyez az importőr. Így az összkerékhajtású modellek között is piacvezető a márka, ami az X-modellek keresettségének köszönhető. Összességében 3846 darab fogyott belőlük, vagyis az értékesítés több mint felét adja az X1-X7 sor.

Élen az X1 és az iX1

2025-ben az X1/iX1 páros volt a legnépszerűbb BMW Magyarországon 976 darabos eredménnyel, amit a BMW 4-es sorozat követett 871, a BMW X5 797, a BMW 5-ös sorozat 771 és az X3/iX3 691 darabos forgalomba helyezéssel. A sportos modellek közül az M3 a legnépszerűbb a vevőknél (215 db), amelyet az M4 (197 db) és az M5 követ (130 db).

Idehaza 69 százalékkal nőtt az elektromos BMW-modellek eladása, amelyek között az iX1 a legnépszerűbb. Teljesítményével a villanyautók hazai versenyében a harmadik legnépszerűbb volt a márka 2025-ben.

Továbbra is szerepelnek dízelmotoros modellek a márka kínálatában és minél nagyobb egy modell, annál nagyobb arányban választják az ügyfelek. Gombos Zoltán kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a kis autókból gyakorlatilag eltűnt a gázolajos hajtás, de a luxusautók felé haladva egyre több fogy belőlük.

Rekordév a MINI-nél

Rekordévet zárt a BMW-csoporthoz tartozó MINI is Magyarországon. Németh Balázstól, a márka hazai vezetőjétől megtudtuk, hogy 38 százalékos növekedéssel 680 autó regisztrációjával zárták a tavalyi évet. A legnépszerűbb modell a Countryman, amely új ügyfeleket hozott a MINI számára.

Az elektromos autók között 28 százalékos növekedett ért el a MINI, a villanyautók között az Aceman a legnépszerűbb 69 darabbal, megelőzve a Cooper 63 darabját. Világviszonylatban 288 ezer autó eladásával zárt a márka, ami 17,7 százalékos bővülés.

A BMW Csoporthoz tartozó Rolls-Royce minimális csökkenés mellett 5664 autót adott el, ezek mindegyike különböző, teljesen a vevő igénye szerint kialakított modell volt.

Debreceni autó lehet az iX4

Számos újdonsággal készül a 2026-os évre a BMW. Nyáron Münchenben elindul a Spanyolországban kipróbált új autó gyártása, amely a második Neue Klasse modell lesz, a debreceni iX3-at követve. Hazánkban az iX4 gyártásának beindulására van esély.

Emellett érkezik új 3-as, amely a villanyautóhoz fejlesztett platformra alapozva kínál belső égésű motoros hajtásláncot. Manuális sebességváltó már nem lesz elérhető hozzá. Ezen túlmenően az X5 és 7-es is sorozat is hoz újdonságokat ebben az évben.

Ugyanakkor a 2026-os év egyértelműen a Neue Klasse első autójáról, az iX3-ról szól majd. Március 7-én kezdődik a piaci bevezetés, ekkor adják át az első autókat az ügyfeleknek, bár a rendelés már hónapok óta zajlik. Kérdésünkre a BMW vezetői elárulták, hogy a megrendelési állomány több száz darabos. Mivel egész Európában óriási az érdeklődés az új elektromos szabadidő-autó iránt, jelenleg nem a kereskedőhálózaton, sokkal inkább a debreceni gyáron van nagyobb nyomás, hogy tudja teljesíteni a megrendeléseket. Jelenleg évi 80 ezer autós kapacitással bír az üzem, amely a felfutást követően 150 ezer autót is képes lesz legyártani.

Nem véletlen, hogy kisebb meglepetésként a Magyar Állami Operaházban tartott sajtótájékoztatóan megjelent az új BMW iX3 sorozatgyártású változata, is, amelyet az újságírók most először láthattak Budapesten.

A Vezess által már Spanyolországban kipróbált autó, egyelőre egyetlen hajtáslánccal érhető el, iX3 50 néven.

A két villanymotoros, azaz négykerék-hajtású modell rendszerteljesítménye 469 LE, rendszernyomatéka 645 Nm. Álló helyzetből 4,9 másodperc alatt éri el a 100 km/órás tempót, a végsebessége 210 km/óra. Később persze érkeznek majd további változatok, köztük egy motoros hátsókerék-hajtásúak is.

Ezek csak a számok, de a mögöttes technika is érdekes, pl. hogy az energiasűrűség 20 százalékkal, a tölthetőség 30, a hatótáv legalább 30 százalékkal javult a bevezetett 800V-os rendszerben, a korábbi 400V-os technikához képest.

Négy szuperszámítógép vezérli az autó főegységét, így a hajtásvezérlést, az önvezető rendszereket, az alapműködéseket érintő funkciókat és jut egy szuperagy a szélvédő tövében körbefutó kijelző, a Panoramic iDrive és a fedélzeti multimédia működéséhez.

Viszonylag gyorsan átalakítja arculatát a BMW, így 2028-ig 40 olyan frissített és új modell érkezik, amelyben már felhasználjak a Neue Klasse fejlesztéseit, megoldásait, formai megoldásait. Ezek között belső égésű motoros, hibrid és elektromos modellek is lesznek.

Nézd meg Galériánkat a Debrecenben készülő új BMW iX3-ről: