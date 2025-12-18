Itt, Magyarországon annyira Debrecenre és az ott készülő BMW iX3 elektromos szabadidőjárműre koncentrálunk, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni: a Neue Klasse modellcsalád nem a SUV-val, hanem egy szedánnal indult útnak. A BMW Vision Neue Klasse szériaverziója BMW i3 néven fog készülni Münchenben, ahol az infrastruktúra már készen áll a 2026 második félévében induló gyártásra.

9 fotó

Erre 2024 januárjában kezdték felkészíteni a nagy tradíciókkal rendelkező üzemet, amelynek teljes működését digitalizálták, az új munkaállomásokat pedig eleve virtuális folyamatokkal tesztelték és fejlesztették, ami lerövidítette az átállást.

Mostanra elvégezték az új karosszériaüzem és az összeszerelő sor általános funkcionális vizsgálatát, amelynek során „szárazgyártást” végeztek: minden gép és gépkezelő végezte a maga dolgát, épp csak az alkatrészek hiányoztak. A „láthatatlan autó” sikeresen összeállt, azaz a teszt során az összes fázis hibátlanul lezajlott, így jöhetnek a tényleges termelést előkészítő további munkafolyamatok: már megkezdődött a dolgozók képzése, aztán elkezdődhet az előszériás gyártás, majd 2026 nyarán teljes gőzzel beindul a sorozatgyártás.