Közzétette új emissziócsökkentési céljait a BMW. Az eredetileg kitűzött mérföldkövek megmaradnak – a 2019-es üzemi károsanyag-kibocsátásokat alapul véve 40% CO 2 -csökkentés 2030-ra, 100% 2050-re –, de ezt most megtoldotta egy köztes értékkel: 2035-re a 2019-es bázishoz képest legalább 60 millió tonnával csökkenti tevékenységeinek és termékeinek CO 2 -kibocsátását a cég.

Ez a 60 tonna 20 tonna pluszt jelent a 2030-as célértékhez képest, azaz 60% csökkentést jelent a 2019-es alaphoz képest. Ennek logikus folyománya, hogy a cég tevékenységeiből származó bevételekre vetített kibocsátási értékek is csökkennek: 2019-hez képest minden egyes eurót kevesebb mint feleannyi szén-dioxid kibocsátása mellett fognak megtermelni.

Ahogy a cég elmondta, ezeket az eredményeket nem lehet kizárólag villanyautók értékesítésével elérni: a járművek teljes életciklusában változásokat kell elérni, függetlenül a energiaforrástól.

Itt jön a képbe a gyártási folyamatok szénmentesítése, amelyben a debreceni BMW-üzem az élen jár: ez az autógyártó teljes globális hálózatának első olyan üzeme, amelyben egyáltalán nem használnak fel fosszilis üzemanyagot, sem olajat, sem gázt. Az itt készülő iX3 szintén az új szemlélet képviselője: jelentősen takarékosabb, mint korábbi, hasonló elektromos modellek.

Debrecenben már megkezdődött az iX3 gyártása, az üzem teljes évi gyártási kapacitása 150 ezer autó.