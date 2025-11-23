A vadonatúj iX3-at nemcsak az teszi különlegessé, hogy a BMW Neue Klasse-családjának első modellje, hanem az is, hogy a bajor márka vadonatúj, debreceni gyárában fogják gyártani.

Már az is nagy szám, hogy a gyártó hivatalos, WLTP-ciklus szerinti adatai alapján – az új, hatodik generációs platformnak köszönhetően – a korábbinál 30 százalékkal többet, akár 800 kilométert képes megtenni töltés nélkül, ráadásul gyorsabb töltést is ígér a modell. A 400 kW-os töltés révén tíz perc alatt akár 372 kilométerre elegendő energia jut az akkumulátorba, míg a töltöttségi szint 10-ről 80 százalékra 21 perc alatt tornázható fel.

A BMW azonban ennél is magasabbra helyezte a lécet:

anélkül jutottak el Debrecenből a németországi Münchenbe, hogy meg kellett volna állniuk tölteni – ez 1007,7 kilométert jelent.

A kísérletről készült videó itt nézhető meg:

A további több mint 25 százalékos növekedés persze nem a véletlen műve. Amellett, hogy a csapat alaposan megtervezte az útvonalat, kerülték az autópályákat és a forgalmas utakat, az iX3-at kisebb, 20 colos kerekekkel szerelték fel, ráadásul a jobb hatótávolság érdekében egy ponton túl a fűtést és a rádiót is kikapcsolták. Ezekkel együtt 2 százaléknyi töltés még maradt is, ami további 20 kilométerre lett volna elegendő – írja a BMWBlog.

A rendhagyó próbát egy összkerékhajtású iX3 50 xDrive-val teljesítették, ami a típus eddigi egyetlen ismert verziója. A két elektromos motorral és 108,7 kWh-s akkumulátorcsomaggal szerelt változat 463 lóerős teljesítményt és 610 Nm-es maximális forgatónyomatékot biztosít. Álló helyzetből 4,9 másodperc alatt gyorsul 100-ra, a végsebessége 210 km/óra. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, kicsi a valószínűsége annak, hogy a jövőben a tulajdonosok is megtegyenek 1000 kilométert a 2,4 tonnás SUV-val, mindazonáltal marketingfogásnak látványos kísérlet volt.

