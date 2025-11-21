Magyarországra is tartogatott különlegességet az ikonikus BMW Art Cars kollekció fennállásának 50. évfordulójából rendezett világ körüli turné. A hazai állomáson ugyanis Európa legnagyobb immerzív show-jának kíséretében mutatkozott be az itthoni piacon a Neue Klasse modellgeneráció első tagja, a Debrecenben gyártott iX3.

A közönség így a Millenáris Parkban egymás mellett láthatta a BMW múltját és jövőjét, az iX3 mellett az 1962-ben bemutatott, legendás Classic Neue Klasse modell egyik példányát, az 1800 TI Limousine-t is. A korábbi Neue Klasse-érával a bajor márka olyan irányt jelölt járműtervezés és paradigma tekintetében, ami az 1960-as években alapjaiban változtatta meg a sportos szedánok és az autóipar történetét.

A BMW Art Cars kollekció 50 éve 1975-ig nyúlik vissza a BMW Art Cars kollekció története. Fél évszázaddal ezelőtt Hervé Poulain francia autóversenyző felkérte barátját, az amerikai szobrászt, Alexander Caldert, hogy egy BMW 3.0 CSL modellbe ültesse át művészi látásmódját. A Le Mans-i 24 órás versenyen bemutatkozó autó művészi és mérnöki együttműködések sorát indította el. A kollekció azóta már húsz darabból áll, olyan alkotók munkáival, mint Alexander Calder, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Jenny Holzer, David Hockney, Jeff Koons, Robert Rauschenberg, Esther Mahlangu, Olafur Eliasson, John Baldessari, Cao Fei és Julie Mehretu. A bajor vállalatcsoport a kultúra iránti globális elkötelezettsége keretében világszerte már több mint száz kulturális kezdeményezést támogatott a kortárs művészetektől kezdve a filmeken és klasszikus zenéken át egészen az operáig és a dizájnig. Ugyanígy a BMW Art Cars kollekció az elmúlt 50 év művészettörténetét is hűen tükrözi: a modelleken a minimalizmus, a pop art, a mágikus realizmus, az absztrakció, a konceptuális művészet és a digitális művészet egyaránt képviselteti magát. A kollekció a jubileum alkalmából méltó ünneplést kap. A világ körüli turné Bécsben indult idén tavasszal, ahol többek között Lichtenstein, Warhol, Rauschenberg, Hockney és Koons művei voltak láthatók. Az év végéig tartó rendezvénysorozat összesen öt kontinenst érint.

A BMW iX3 sorozatgyártása már javában zajlik Debrecenben, az első példányokat várhatóan 2026 tavaszától vehetik át az ügyfelek.

