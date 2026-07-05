Az Egyesült Államok szombaton ünnepelte a Függetlenségi Nyilatkozat 250 éves évfordulóját. A dokumentumot 1776. július 4‑én fogadta el a 13 néhai gyarmat, amiben deklarálták, hogy elszakadnak Nagy‑Britanniától. A nyilatkozat a függetlenségi törekvések kulcsfontosságú mérföldköve lett, ezért július 4‑e máig az Egyesült Államok egyik legnagyobb nemzeti ünnepe.

Ebből az alkalomból egy pilóta különleges meglepetéssel készült – számolt be róla a Simplyflying.com oldal. Egy Cessna 182 Skylane RG típusú repülőgéppel is ugyanis hat órán keresztül repült Ohio felett, hogy történelmet írjon: a Flightradar24 valós idejű repülős követő rendszeren keresztül az USA 250 feliratot rajzolta rá a térképre. A repülőgép pénteken, reggel hat óra körül szállt fel a Norwalk Huron County repülőtérről, és nem sokkal dél után landolt.

Érdekesség, hogy ez a repülőgép körülbelül 348 liter üzemanyagot képes tárolni (ebből 333 liter használható valójában), és óránként átlagosan 42–53 liter fogyaszt a teljesítménybeállításoktól és a repülési magasságtól függően. Éppen ezért a pilótának nagyon alapos és pontos útvonaltervezésre volt szüksége.

A repülés azért volt mégis sikeres, mert kedvező időjárási körülmények között, közepes magasságon repült (9875 ft), ahol a légáramlás egyenletesebb, a fogyasztás pedig optimális. Ráadásul a gép behúzható futóművel volt ellátva, ami akár 15 százalékkal nagyobb sebességet és jobb emelkedési teljesítményt tesz lehetővé, mint a rögzített futóműves változatoknál.

A repülőgépet a Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) adatbázisa szerint 1981-ben gyártották. Fedélzetén egy pilóta és három utas fér el. Körülbelül 173 csomó (318 km/óra) utazósebességgel képes haladni. Egy ilyen, Cessna 182 Skylane RG repülőgép átlagos vételára 50 000–350 000 dollár, ami nagyjából 18–125 millió forintnak felel meg.