Erős, humoros és stílusos videót készített a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a tipikus magyar sofőrökről. Annyi bizonyos, hogy a valósággal való egyezés csak a véletlen műve lehet, vagy mégsem?

Az egyenruhások ezúttal a természetfilmek jellegzetes, leíró jellegű stílusát vették elő. A narrátorok, akik állatok viselkedését figyelik és kommentálják, általában egy nagyon jellegzetes, könnyen felismerhető stílust használnak. Ez egyszerre szakmai, játékos és megfigyelő jellegű. Ez a hangvétel a természetfilmekből, BBC‑s és National Geographic dokumentumfilmekből ered.

„Itt vagyunk a közutak szavannáján. Lessük meg, hogyan kommunikál természetes élőhelyén a magyar sofőr” – hangzik el rögtön a videó elején a jellegzetes, természetfilmes felütés. A rövid kisfilm dióhéjban mutatja be egyes magyar sofőrök attitűdjét, mintha csak egy vadon élő faj viselkedését figyelnénk meg. „Alapvetően territoriális, de van, amikor átengedi területének egy részét” – hallható a folytatásban, miközben a narráció pontosan úgy építkezik, ahogy a klasszikus BBC‑s állatvilág-kommentátor stílus.

a videó a hirdetés után indul

Mi tagadás, az egyenruhások nagyon jól ráéreztek az idén 100 éves David Attenborough stílusára és ütős, szarkasztikus és vicces videót készítettek a sofőrök különös közlekedési rituáléjáról. A szombaton feltöltött videót már több mint százezren látták. Sokan a biciklisekről, rollesekről és a gyalogosokról is szeretnének hasonló reels látni.