A renitens autóst eredetileg egy rutinszerű ellenőrzésre állították meg az Arkansas államban található Mississippi megyében. Ekkor derült ki, hogy hónapokkal ezelőtt lejárt a sportkocsijának a rendszáma. Arkansas-ban ezt éves szinten kell megújítani, de a sofőr elmulasztotta megtenni. Viszont ahelyett, hogy szembe nézett volna következményekkel, beletaposott a gázba és megpróbálta lerázni a Chevrolet Corvettével a rendőröket.

A beszámolók szerint átlagosan 241 km/órás sebességgel száguldozott, de egyszer a 251 km/órás tempót is elérte. Az üldözés Missouri államban folytatódott, ahol a rendőrök tüskés akadályokat helyeztek el a Corvette előtt. Ugyan a bal kerekkel ráhajtott ezekre, de még így is több mérföldet meg tudott tenni a kocsijával. Aztán hirtelen lefékezett, az ütközést pedig már a rendőr nem tudta elkerülni, így hátulról belehajtott a Corvette-be. A körülmények tisztázása érdekében az Arkansas State Police (ASP) közzétette az üldözéssel kapcsolatos felvételeket is.

A szabálytalankodó 28 éves férfi ezután hátizsákot ragadott, majd gyalog megpróbált elmenekülni a helyszínről. Ezt azonban az egyenruhások sikeresen megakadályozták, majd azonnal intézkedés alá vonták. A motozáskor egy RAM TRX, valamint egy Dodge SRT slussz kulcsot, továbbá kisebb mennyiségű marihuánát is találtak nála. A rendőrök jelentése szerint, amikor kattant a kezén a bilincs, azt találta mondani az összetörött Corvette láttán, hogy majd vesz egy másikat.

Ez azonban várhatóan nem a közeljövőben fog megtörténni, a férfi ellen ugyanis többek között gondatlan vezetés és járművel elkövetett, életveszélyt okozó súlyos menekülés gyanúja miatt indult büntetőeljárás, de vélhetően még a kábítószer birtoklás, a kötelező felelősség biztosítás hiánya, a lejárt forgalmi engedély miatt is felelnie kell. Meglepő lenne, ha nem tiltanák el örökre, vagy huzamosabb időre a vezetéstől is.