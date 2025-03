Ajtónyitáskor S Line kiegészítőkkel találjuk szemben magunkat, ami kicsit fura azok után, hogy ennek kívül nem volt nyoma, legalábbis nem volt nevén nevezve. A sportos külsőségeknél a küszöbdísz és a szögletesebb kormány mellett a vállasabb ülés mondható igazán jelentős hozadéknak, ez ugyanis több oldaltartást nyújt vállban és derékban kialakítása miatt. Jár hozzá kézzel állítható combtámasz is, a többi állítási lehetőség – beleértve a deréktámaszt is – elektromos mozgatású. Egy modern Audiban szinte magától értetődő, hogy amit fogunk és amiben ülünk, az fűthető – több nem is kell a komforthoz.

Aki szereti finoman csukni autója ajtaját, az eleinte nem lesz barátságban a Q6 e-tronnal. Első közös napjainkban még én is ebbe a táborba tartoztam, számtalanszor kellett másodjára próbálkoznom. Masszív, súlyos ajtókról van szó, melyek látatlanban is a jó zajszigetelés ígéretével, valamint extra biztonsággal kecsegtetnek.

Szeretem az igényes szövetbelsőket, a tesztautóban pedig azzal találkoztam az ülések mellett a műszerfalon is. Az utolsó cérnaszálig prémium szintet képvisel az alapáras szürke kárpit is, de van bőrben gazdagabb választási lehetőség azoknak, akik erre vágynak. Csak az a fránya zongoralakk ne lenne középen, ami a katalógusokban szépen csillog, a való életben azonban gyorsan porosodik és karcolódik.

Nem lehet elmenni a kijelzők mellett, még a jobb egyben ülő is kapott egyet. A 10,9 colos érintőképernyőn az utas videókat nézhet vagy játszhat úgy, hogy abból a sofőr nem lát semmit, de hallja a történteket. Leghasznosabb funkciója talán az, hogy megkérhető az ott ülő, hogy üsse be a navigációba menet közben az úti célt, és az megjelenik a kormány mögé hajlított kijelzőpáron.

Közvetlenül a sofőr előtt 11,9 col átmérőjű pixelfelületen jelennek meg a legfontosabb vezetéssel kapcsolatos adatok. Kissé lutri, hogy hogyan lehet beállítani, mit jelenítsünk meg rajta. Hol nyomogatni, hol simogatni kell a multikormány erre is érzékeny gombjait – utóbbi miatt benne van a pakliban, hogy menet közben eltekeri a zenét vagy a műszeregység képet az ember akarata ellenére. Kedves gyártók, a hagyományos gombok tökéletesek lennének, ne gondoljátok túl!

A fedélzeti rendszer központja 14,5 colos érintőképernyő, mely jól kezelhető, menürendszere pedig könnyen átlátható. Ide került a klímavezérlés is, melyet alapszinten pillanatok alatt beállíthatunk, de épp a részletek miatt jobb lett volna egy külön gombsor valahova, hogy ne a menüben barangoljunk, elvonva a vezetésről a figyelmet.

A két részes ívelt kijelzők képe remek minőségű, az viszont problémás, hogy a tolatókamera által látottak akadozva jelennek meg. Nincs meg az emberi szem számára a folyamatos kép megjelenítéséhez szükséges 24 képkocka másodpercenként, csak nagyjából a fele, így darabos a látvány.

Vezeték nélkül csatlakoznak az MMI-hez az Android-alapú készülékek és az iPhone-ok is, de ha kábelezni akar valaki, akkor két USB-C és egy 12V-os aljzat közül választhat. A második üléssornak szintén jutott két USB-C csatlakozó, melyet az ülésfűtés gombjai alatt kell keresni.

Tesztautónkban kétrészes panoráma üvegtető is helyet kapott, de a fejtér így is elegendő volt. A második üléssor komfortját persze másképp élem meg én a 178 centimmel, vagy szerkesztőségünk tornasorának éllovasai, de Szörényi András visszajelzései alapján kimondhatjuk, a nagyoknak sincs gondja a fej- és lábtérrel.

Csomagjainkat egész sok és jól használható helyre el lehet dugni, talán a kesztyűtartó az, mely kicsit nagyobbra nőhetett volna. A könyöklő alatti rekesz nem csak egy üreg, hanem bekanyarodik a menetválasztó irányába. Egy szemüvegtok simán meg tud itt bújni még észrevétlenül.

A Q6 e-tronba előre és hátra is tudunk pakolni. A frunk 64 literes, és arra például tökéletesen jó, hogy minden mástól elszeparálva tároljuk itt a töltőkábeleket. Megmarad így hátul tisztán az 526 literes raktér, mely 1529 literre bővíthető az ülések ledöntögetésével. Utóbbi egy mozdulattal is megoldható a csomagtér oldalfalában lévő karral, azért viszont kár, hogy a hátsó üléseknél a tervezők nem gondoltak visszahajtáskor a biztonsági öv becsípődését elkerülő megoldásokra. Számos alacsonyabb polcon rangsorolt márka ezt már megoldotta. A csomagok rendszerezésében az oldalsó hálók mellett gumipántok és akasztók segítenek, de megbújik itt még egy 12V-os csatlakozó is.