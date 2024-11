Családias hangulatú menetpróbát rendezett a Porsche, összesen hat darab tesztautóval, amiket a szokásos párban vezetés helyett egyedül vihettük el a tesztkörre. A megszokott véres küzdelem helyett illedelmes egymásra sandítással indult az autófoglalás, ahol a különféle teljesítményű és színű tesztautók közül kellett szimpatikus darabot választani. Mint amikor az utolsó süteményt nem meri senki elvenni, pedig igazából mindenki szeretné azt is befalni.

Mivel nem szűnt a bizonytalankodás és ritkán kaparinthat meg az ember egy nagyon erős Porschét, gyorsan lecsaptam egy Turbo-ra, amíg lehetett. A Porsche nevezéktana furcsa, hiszen semmiféle turbó nincs ebben az autóban. Sőt, belsőégésű motor sem, de értem, valamivel jelezni kell a világnak, hogy ez a legerősebb.

Az indítógomb jó Porsche szokás szerint baloldalon van, bár lehetne akár a kesztyűtartóban is, mert nincs rá szükség, indul az autó anélkül is. Elég beülni, nyomni a féket és a kormány jobb oldalán lévő fokozatválasztó billentyűt D-be pöckölni. Ennyi. A gigászi felületet vetítő head up display beteríti az egész látómezőt, a kormány mögötti kijelzőre igazából nem is lenne szükség.

Óriás HUD

Ami lényeges, az úgyis ott van a szélvédőn, sebességtől a navigációs utasításokig minden, de még a kanyar szélén lévő útburkolati jeleket is kiemeli pirossal, ha úgy érzi, szükség van rá, de jelzi az utolért járművet is. Ráadásul az egész, vetített kép úgy mozog, hogy mindig jó helyen legyen. Ez elsőre furcsa, aztán fel sem tűnik.

Hamar összeszokunk, gyorsan kikapcsolom az idegesítő, minden induláskor kötelezően aktiválódó pittyegő figyelmeztetéseket – egy idő után amúgy sem tudnám, hogy éppen miért nyafog – majd a szintetikus motorhang is megy a levesbe. Ha nem durrog a kipufogó magától, akkor nem érdemes erőltetni ezt a műsort. Akkor örüljünk inkább annak, hogy az utastér csendes, békés hely, ahová sem a futómű felől, sem máshonnan nem furakodik be semmiféle zaj.

Jó belőle kilátni, a külső tükrök jó helyen vannak és az A-oszlop sem takar ki sokat a kilátásból. Esőben, hóban a hátsó ablaktörlő hiánya zavaró lehet, de persze ha tolatni kell, akkor van kamera, ami segít.

Hiába aránylag magasépítésű autó, a Macan mégsem dől meg kanyarban. Szép is lenne, pláne, az adaptív, légrugós futóművel, ami a Turbo változatnál az alapfelszereltség része. Emellett a fekvőrendőröket, úthibákat is jól kezeli, kényelmesen, de határozottan ugratunk át rajtuk. Kormányzása precíz, pontosan tudni lehet, mi történik a kerekek alatt, és a kormányzáshoz szükséges erőt is eltalálták.

Aki sportosabb beállításra vágyik, az megteheti, csak a kormányon lévő gombot kell jó irányba forgatni és jönnek a különféle vezetési módok. Más futóműhangolással, pedálérzékenységgel, kormányzással.

A mindenes Porsche

Gombnyomással lehet a Macan-t átváltani bevásárlóüzemmódból versenyautóvá. És a Turbo ilyenkor tényleg képes megőrülni. Illetve megőrjíteni a sofőrt. A 3,3 másodperces gyorsulás földöntúli élmény már önmagában is, de az, hogy a villanymotorok abban az ezredmásodpercben alád tolják a sokszáz lóerőt, és indul a tűzijáték, na, az amitől könnyű vigyorogni.

Feltéve, ha nem esik le a fejed a hátbavágó gyorsulástól. És lassulástól, mert a fékrendszer is brutális. Mindezt úgy, hogy nehezen lehet megmondani, mikor dolgoznak az akár 240 kW-nyi visszatöltéssel fékező villanymotorok és mikor az üzemi fék.

Könnyebbnek érezni, mint amilyennek az adatok alapján kéne lennie, hiszen a 2,5 tonna körüli saját tömeg nem kevés. Az éles kanyarokban az elektronika hagyja egy kicsit megindulni a fenekét, – a Macan Turbo ezen kívül nyomatékvektor-szabályozást, valamint hátsó differenciálzárat is kapott – de épp időben veszi ki a kezedből az irányítást, hogy életben tartson. (közúton nem szerencsés teljesen kikapcsolni az elektronikus rendszereket, még tesztautóval sem) Nehéz volt a kávészünetnél visszaadni az autót, és már egy „csak” egy 408 lóerős 4-essel folytatni a napot.

A különbség határozottan érezhető a két változat között, pedig ez sem egy gyenge autó. De a Turbo pont annyival volt erősebb, hogy örökre emlékezzek rá, hogy muszáj mindig elvinni a legerősebb tesztalanyt is egy körre.