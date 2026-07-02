Csütörtökön a benzin és a gázolaj beszerzési ára is négy-négy forinttal emelkedett Magyarországon, de ezzel nem ért véget drágulás.

Pénteken újabb három-három forinttal ugranak az árak felfelé. A két egymást követő emelés hatása a következő napokban fokozatosan jelenhet meg a hazai töltőállomások áraiban is.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a benzin aktuális átlagára 582, míg a gázolajé 593 forint. Amennyiben a kutak érvényesítik az árváltozást, a gázolaj ára ismét 600 forint közelébe kerülhet.

Nem panaszkodhatunk, az elmúlt hetekben jelentősen csökkentek az árak. Kiszámoltuk, hogy mennyivel: