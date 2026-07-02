Az immár Magyarországon is forgalmazott, picuri Fiat Topolinóról sok minden eszünkbe juthat, speciel a sportos vezetés eddig nem szerepelt a lehetőségek között. Ez most annyiban változik, hogy az új Topolino Sport – amelynek piaci bevezetéséről sajnos nem közölt részleteket a gyártó – legalább látványában dinamikussá teszi a parányi mopedautót.

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Az ihletet az alkotók az 1958-as Fiat Nuova 500 Sport modellből merítették, amennyiben annak színes sáv futott végig az oldalán – azt a részletet sajnos elfelejtették átemelni, hogy az egykori sportverzióhoz 50 százalékkal megemelték a motorteljesítményt (13-ról 21 lóerőre, de akkor is.)

Fiat Topolino A 2535 mm hosszú, 1730 mm-es tengelytávon billegő Topolino menetkész tömege 562 kg, vezetővel együtt 150 kg-ig terhelhető. Az első tengelyt hajtó villanymotor legnagyobb teljesítménye 6 kW (8,2 LE), a végsebesség 45 km/óra, amelyet az indulástól számított tizedik másodpercben ér el a picuri jármű. 48V-os akkumulátora 5,4 kWh kapacitással bír, feltölteni szokásos háztartási konnektorról 4 óra alatt lehet. Az elméleti hatótávolság 75 kilométer. A Topolino, amely a Citroёn Ami klónja, teljesen szimmetrikus: első lámpái ugyanolyan alakúak, mint a hátsók, ajtajai pedig mind jobbosan nyílnak: a vezető oldalán hátra, az utas oldalán előre. A fenti képen egy Citroёn Ami szemlélteti ezt.

A Fiat Topolino Sport négy színben, három kontrasztos sávozással választható. Ehhez társul a fekete fényszóróház, a matt fekete keréktárcsa, a fekete tükörház és a Sport logó.

Az utastérben fekete ülések, szénszálas hatású Dolcevita doboz (feláras, stílusos kesztyűtartó-helyettesítő a műszerfalon), valamint új biztonsági öv tükrözi az alkotók szándékát.

A Topolino Sport alapfelszerelésként adja a Monsterlino hangszórót: az autóban mágnesesen rögzíthető, tehát kiemelhető, okostelefonra csatlakoztatható Bluetooth-hangszórót.