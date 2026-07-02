Épp csak megérkezett, máris bővül a Kia EV2 választéka. A bemutatáskor beharangozott és beárazott nagy akku és GT-Line kivitelek papíron már ismerősek, a Black-Line verzió újdonság.

EV2 GT-Line

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A csúcsmodell a karosszéria színére fényezett dekorelemekkel és a Kiánál megszokott GT Line stílusjegyekkel kerül forgalomba. A felnik 19 colosak.

Az utastérben háromküllős kormánykerék és fém pedálszett jelzi, hogy nem átlagos kivitelű EV2-esben ülünk. Opcióként memóriás és szellőztethető ülések, valamint digitális kulcs (azaz nyitás és indítás okostelefonról) rendelhető.

EV2 Black-Line

Az új csúcsmodell a GT Line különkiadása: fekete Kia emblémát, fényes fekete külső borításokat és egyedi stíluselemeket tartalmaz.

A könnyűfém keréktárcsák feketék, rendelhető kontrasztos fekete tetőlemez. Az utastér sötétszürke/fekete kéttónusú kivitelt kap.

A speciális, sötét árnyalatokhoz gazdag felszereltség társul, az online infotainment rendszertől a Harman/Kardon hifin át a HDA 2.0 félautonóm vezetési asszisztensig.

Long Range akkumulátor

Az eredetileg egyedüliként kínált 42,2 kWh-s akkumulátor mellett egy 61,0 kWh kapacitású egység is rendelhető. Ezzel a korábbi 317-ről 453 kilométerre nő a hatótávolság – ez +43%-ot jelent.

A nagyobb akkumulátor támogatja az egyenáramú gyorstöltést (10-80% mintegy 30 perc alatt), váltóáramról pedig 11 vagy 22 kW-tal egyaránt tölthető. Az akku kompatibilis az EV Route planning útvonaltervező funkcióval, a Plug & Charge szolgáltatással (amelynél az autó azonosítja önmagát a töltőnél, így a töltési folyamat azonnal indul, a költségeket pedig automatikusan terhelik rá a hozzá rendelt fiókra), és tudja a kétirányú töltést (külső fogyasztók töltése, üzemeltetése az autó akkujáról. )

A EV2 GT-Line (és ebből adódóan az EV2 Black-Line is) eleve a nagyobb akkuval kerül forgalomba.