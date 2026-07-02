Nem mindennapi üzenet fogadott egy autóst Pécsen az egyik nagyobb diszkont parkolójánál. A Facebook-poszt szerint egy ismeretlen ember hagyta az autón, vélhetően azért, hogy a jármű tulajdonosa ne kapjon büntetést, ha a parkolás miatt valaki számonkérné. A bejegyzés írója szívből megköszönte az ismeretlen segítségét, és úgy fogalmazott: ez a figyelmes, önzetlen gesztus igazán megmelengette a szívét.

A történetben éppen az a legerősebb, hogy nincs benne nagy dráma vagy látványos hőstett. Csak egy ember, aki észrevette, hogy valaki bajba került, és annyit tett, amennyit abban a helyzetben tudott: megpróbálta megóvni az autóst egy kellemetlen következménytől.

Az Országos Mentőszolgálat is megosztotta az üzenetet, az alábbi szöveggel:

“EMBERSÉGBŐL JELES! A betegnek mielőbbi felépülést és gyors gyógyulást kívánunk, a figyelmes gesztust ezúton is köszönjük a jótevőnek!”

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