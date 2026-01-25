Olvasónktól kaptuk az alábbi fotót, amit tényleg nem nagyon kell magyarázni. A helyzet egyértelmű, az üzenet pedig… nos, egészen egyedi. Nehéz eldönteni, hogy sírjunk vagy nevessünk rajta, de végül az utóbbi mellett tettük le a voksunkat.

A kérdés inkább az, hogy kinek jut eszébe egy ilyen megoldás? Vajon az illető annyira felhúzta magát a dolgon, hogy hazament, felpattintotta a számítógépet, kinyomtatta az üzenetet, majd visszatért az autóhoz „igazságot szolgáltatni”? Vagy létezik olyan, aki már eleve úgy indul el otthonról, hogy a táskájában lapul egy komplett A4-es „tahó parkolás elleni” csomag?

Bárhogy is történt, egy biztos: a parkolási kultúra ezen a ponton már nemcsak közlekedési, hanem kreatív kérdéssé is vált.

