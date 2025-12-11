A közösségi médiában időről időre felbukkannak olyan zseniális – és egyben kissé kegyetlen – megoldások, amelyekkel az emberek próbálják kezelni a mindennapi bosszúságokat.

A jelenet egyszerre szatirikus, meghökkentő és fergetegesen kreatív. Ahelyett, hogy káromkodva, kerékbilinccsel vagy hatóságokkal fenyegetőzve próbálta volna megoldani a helyzetet, a történet főhőse egyetlen mozdulattal létrehozta a parkolási bosszú műfajának egyik csúcsát.

Megvan az év legviccesebb autóra ragaszott üzenete 1

“Gratulálok apuka – Ilyenre nem lesz szükségem a következő 9 hónapban.”

A Reddit-bejegyzés szerint a sztori az, hogy az egyik szomszéd rendszeresen elfoglalta a emberünk parkolóhelyét, aki ezzel a jópofa üzenettel állt “bosszút”. Abban reménykedett, hogy a parkolóbitorló férfi felesége fog rátalálni az üzenetre elsőként. 

Volt meglepetés, az biztos…

Hasonló jópofa feliratok:

15 fotó
Megvan az év legviccesebb autóra ragaszott üzenete 7
Egy férj szomorú üzenetet írt autója hátsó ablakára
Pedig ennyi pénzből már simán vehettek volna olyan Porschét…