A közösségi médiában időről időre felbukkannak olyan zseniális – és egyben kissé kegyetlen – megoldások, amelyekkel az emberek próbálják kezelni a mindennapi bosszúságokat.

A jelenet egyszerre szatirikus, meghökkentő és fergetegesen kreatív. Ahelyett, hogy káromkodva, kerékbilinccsel vagy hatóságokkal fenyegetőzve próbálta volna megoldani a helyzetet, a történet főhőse egyetlen mozdulattal létrehozta a parkolási bosszú műfajának egyik csúcsát.

A Reddit-bejegyzés szerint a sztori az, hogy az egyik szomszéd rendszeresen elfoglalta a emberünk parkolóhelyét, aki ezzel a jópofa üzenettel állt “bosszút”. Abban reménykedett, hogy a parkolóbitorló férfi felesége fog rátalálni az üzenetre elsőként.

Volt meglepetés, az biztos…

