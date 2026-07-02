Összetört lökhárítók, egymásra torlódott autók, a sor közepén egy teherautó, körülötte mentők, rendőrök, tűzoltók, hosszú dugó és az a tipikus, dermedt káosz, ami csak egy nagy tömegbaleset után ül rá az útra.

Nyizsnyij Novgorod közelében pontosan ilyen jelenetek játszódtak le június 30-án reggel. A képek alapján nehéz elhinni, de a brutális látvány ellenére nem lett belőle tragédia.

A helyi közlekedésrendészet tájékoztatása szerint egy kínai Shacman teherautó vezetője nem tartott megfelelő biztonságos követési távolságot, és több járművel is ütközött. Az első közlések még 17 érintett autóról szóltak, később azonban pontosították az adatokat: a balesetben összesen 19 jármű vett részt, vagyis a teherautó 18 másik járművel került ütközésbe.

Ez már nem az a kategória, amikor valaki kicsit későn fékez a sor végén, és lesz belőle egy bosszantó koccanás két lökhárító között. Itt egy teljes reggeli forgalmi sort gyűrt maga alá a láncreakció. A helyi beszámolók szerint a baleset után komoly torlódás alakult ki, a helyszínre rendőrök, mentők és a katasztrófavédelem egységei is kivonultak.

A legfontosabb rész mégis az, ami ilyenkor ritkán következik a képekből: halálos áldozat nem volt.

Sőt, az első hivatalos jelentések még arról szóltak, hogy senki sem kért orvosi segítséget, és nem volt szükség beszorult sérültek kiszabadítására sem. Később a helyi rendőrségi információk alapján pontosították a mérleget: egy 53 éves nő, egy Hyundai vezetője sokkos állapotba került. Őt a mentők a helyszínen megvizsgálták és ellátták, de kórházi kezelésre nem volt szükség.

Egy ilyen balesetnél ez már-már felfoghatatlanul szerencsés kimenetel. A hivatalosan is közölt verzió szerint a baleset legfőbb oka a nem megfelelő követési távolság volt.

Személyautóval is sok múlik rajta, teherautóval pedig még több. A nagyobb tömeg hosszabb fékutat, nagyobb mozgási energiát és sokkal súlyosabb következményeket jelent. Egy kamion vagy nehéz teherautó nem úgy áll meg, mint egy üres családi autó, még akkor sem, ha minden műszakilag rendben van, és a sofőr azonnal reagál.

A hatósági vizsgálat majd megállapítja a felelősség pontos részleteit, de az üzenet már most világos: a követési távolság az egyik legfontosabb dolog, amire figyelnünk kell a vezetés során. Nem látványos, nem kerül pénzbe, és éppen ezért sokan hajlamosak semmibe venni.

Pedig néha ennyi választja el a nagy fékezést a tragédiától.