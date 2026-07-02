A tavaly év végén bemutatott Bentley Supersports, a Continental GT alapjaira felhúzott, 500 darabban gyártandó, különösen sportos kiadás most még vonzóbbá válik, bár ez ízlés kérdése.

A Mulliner részleg, akik az egyedi kivitelű autókért felelnek, három vadonatúj optikai témát dolgozott ki az autóhoz. Ezek különlegessége, hogy a színátmenetet nem hosszában, hanem keresztben valósítják meg a karosszérián.

19 fotó

Ilyet eddig nem tudott a Bentley, de hirtelen egyetlen más márka sem jut eszünkbe, ahol találkoztunk volna ezzel a lehetőséggel.

Szemmel láthatóan élvezik a dizájnerek a cég új játékszerét: a vadonatúj fényezőműhelyt, amely minden eddiginél kreatívabb munkák megvalósítását teszi lehetővé.

Mivel a Supersports hangsúlyosan vezetőközpontú jármű, a sofőr oldalán (az autó lehet bal- vagy jobbkormányos) az alapszíntől hangsúlyosan eltérő fényezést kap a karosszéria. A két tónust a kormány magasságában mossák össze, az utas ülésének tengelyében pedig egy vékony sávban megismétlik a vezető oldali színt.

Ahogy minden Supersports modellnél, itt is felkerül a 8-as szám a hűtőmaszkra, méghozzá a vezető oldalán alkalmazott színben. Ugyanezzel az árnyalattal húznak vékony szegélyt a szénszálas aerodinamikai elemekre.

Mindez a kettős színvilág a beltérben is visszaköszön: a vezető és az utas környezete máshogy fest, az ülések kárpitozása, az ajtó- és a műszerfali panelek árnyalata egyaránt igazodik a karosszéria kettős színvilágához.

A tematika három színkombinációban áll rendelkezésre. A Dragon (sárkány) pirosat kombinált feketével, az Electric kétféle kékkel operál, míg a Brodgar egy barnás-arany szín különböző árnyalatait társítja egymás mellé.

Természetesen van lehetőség egyedi elképzelések megvalósítására is.

A Bentley Supersports motorja 600 helyett 666 lóerős, az autó tömegét ugyanakkor 2 tonna alá szorították. Az autó 3,7 mp alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, a végsebesség 310 km/óra.

A Supersports modellek gyártása majd csak az év vége felé veszi kezdetét.