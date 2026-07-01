Szokatlan „sebességmérő” borzolja az autósok kedélyeit a Balatonnál. Egy Facebook-poszt szerint az Aligai út 14. környékén napokon át azt jelezte a Waze, hogy rendőrautóból mérik a sebességet. Az alábbi bejegyzés szerzője először nem tulajdonított nagy jelentőséget neki, de miután már negyedik napja ugyanott bukkant fel a jelzés, gyanút fogott, megállt, és közelebbről is megnézte az út szélén álló autót.

A látvány alapján tényleg könnyű volt elsőre bedőlni a trükknek. Az út mellett álló Daciában egy rendőrsapkát helyeztek a műszerfalra, az ülés tetejére pedig olyan szerkezetet barkácsoltak, amely messziről akár sebességmérő kamerának is tűnhetett. Közelről viszont kiderült, hogy nem hivatalos rendőrségi eszközről van szó, hanem egy házilag összerakott „áltraffipaxról”.

A berendezést egy hangszóródobozból kókányolták össze, a kamera lencséit pedig két sörösdoboz adta. A tetejére még egy kockás terítő is került, amitől az egész szerkezet egyszerre abszurd és nevetséges, de a célját elérte.

Az autósok észrevették, lassítottak, még a Waze térképén is rendszeresen jelentették.

A poszt alatti kommentekből pedig az derült ki, hogy állítólag évek óta, rendszeresen kikerül a szerkezet az autóba, hogy lassításra bírja az autósokat a környéken.

A nyári időszakban megnövekedik a balatoni forgalom és sok helyen probléma a gyorshajtás, különösen olyan útszakaszokon, ahol gyalogosok, bringások, strandolók is sűrűn megfordulnak. Ha valakinek elege lett abból, hogy az autók túl gyorsan mennek az Aligai úton, akkor ez a módszer kétségtelenül látványosabb, mint egy újabb dühös komment a helyi csoportban.

Az alábbi hír pedig nem kamu!