A Google tulajdonában lévő Waze még 2024-ben dobta be az alábbi új funkciók ötletét, ám azóta szinte teljes csend volt a témában. Most viszont több felhasználó is olyan e-mailt kapott a cégtől, amely szerint a fejlesztések „a következő hetekben” élesednek. Az újdonságok eddig jobbára csak szűk tesztelői körben voltak elérhetők.

A frissítés egyik leglátványosabb eleme, hogy a Waze előre szól azokról az akadályokról, amelyek hirtelen lassításra kényszeríthetik a sofőröket.

Megjelennek a térképen a fekvőrendőrök,

az éles kanyarok

és a közeledő fizetőkapuk is.

Apróságnak hangzik, de aki már találkozott „meglepetés” fekvőrendőrrel, pontosan tudja, mennyit számíthat egy időben érkező figyelmeztetés.

Újdonság lesz az úgynevezett „emergency vehicle alert” is, amely első körben az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban és Franciaországban indul. Ez értesíti az autósokat, ha megkülönböztető jelzést használó mentő, rendőrségi vagy tűzoltó jármű közeledik, így könnyebb időben utat adni nekik.

A Waze emellett okosabban kezeli majd a sebességkorlátozások hirtelen változásait is: külön jelzést kapunk, ha alacsonyabb sebességű zónába hajtunk be. Ez nemcsak a váratlan fékezéseket, hanem a kellemetlen csekkeket is segíthet elkerülni. A körforgalmaknál pedig pontosabb sávajánlást kapunk már a behajtás előtt, ami főleg az ismeretlen csomópontoknál jöhet jól.

A háttérben a mesterséges intelligencia is fejlődik: az alkalmazás megtanulja, mely útvonalakat preferálja a felhasználó, és ezeket előnyben részesíti a tervezéskor, miközben továbbra is felkínál gyorsabb alternatívákat, ha elkezd sűrűsödni a forgalom.

Bár a Waze eredetileg 2024 tavaszára ígérte a frissítést, most már több visszajelzés is érkezett arról, hogy az új funkciók valóban megjelentek – ha nem is mindenkinél egyszerre. Úgy fest, a hosszú várakozás lassan véget ér.

