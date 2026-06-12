A kilométerórák visszapörgetése össznépi sport nálunk és a környező országokban is. Ennek oka pedig valahol az, hogy a modern autók a közvélekedéssel ellentétben brutálisan jók. Vannak alapból beteges konstrukciók, de szinte bármilyen márkánál találunk olyan típust, ami röhögve lépi át a félmillió kilométeres határt átlagos szervizelés mellett, külső, könnyen felimerhető nyomok nélkül.

Vagyis tele a piac magánszemélyek által kínált, sokat futott kocsikkal, amire nyomott áron lecsapnak a “mennyit engedsz a feléből” típusú kufárok.

Viszont egy autó 5-600 ezer kilométerrel szinte az eladhatatlan kategória, ha valaki komoly profitot akar elérni. Hiába fiatal, hiába van jó műszaki állapotban, a műszerfalon felvillanó magas érték sok vásárlót alapból elrettent. A csaló neppernek pedig könnyű a dolga, mert tényleg elég szoftveresen átírni a kijelzők értékeit, és máris eltűnik pár százezer megtett kilométer.

Ilyen csapdába sétált bele egy lengyel autós, akinek története a magyar piacon tuti vétel után kutatóknak is tanulságos lehet.

2025. február 5-én Mirosław úr egy 2016-osnak hirdetett, Németországból importált Mazda 3-asra bukkant a helyi apróhirdetési portálon. A kedvező 3,6 millió forintos ár és a tetszetős külső láttán meg is vásárolta az autót. Az autómárka hivatalos márkaszervizében tett látogatás után azonban kiderült, hogy az órából több mint 330 000 kilométert faragtak le.

Óvatlan volt a vevő

Az eladó eredetileg az utolsó német tulajdonos adatait szerette volna beírni a szerződésbe (ez a nálunk is ismert külföldi adásvételi trükk), ami azonnal gyanút ébresztett a vevőben. Végül egy płocki autókereskedés – amely az eladó egyik ismerősének a tulajdonában állt – állította ki a számlát, ám a tényleges vételárnál alacsonyabb összegről.

A vásárlást követően Mirosław úr lekérte a jármű szerviztörténetét a hivatalos márkaszervizben. Ezzel a lépéssel késett el, mert ezt az információt még az adásvételi előtt kellett volna begyűjtenie. A Mazdákhoz ugyanis digitális gyári szervizkönyv tartozik, amibe a jogosult szervizek tudnak csak bejegyzést rögzíteni. Ha itt foghíjas a történet, vagy nem egyeznek az eladó által elmondottakkal akkor már okkal gyanakodhatunk átverésre.

A vevőt ekkor érte a sokkoló felfedezés: a valós futásteljesítmény nem 180 000, hanem közel 514 000 kilométer volt. Ez egyúttal arra is magyarázatot adott, hogy az autónak miért volt már korábban egy lengyelországi műszaki vizsgája: a vizsgabiztos vélhetően a hamis óraállást rögzítette a lengyel központi járműnyilvántartásba.

Felszívódott az eladó

Az Auto Świat beszámolója szerint a károsult megpróbált kapcsolatba lépni az eladóval, de az elérhetetlenné vált. A kereskedés eközben elzárkózott a pénz visszafizetésétől, adóügyi és adminisztrációs formalitásokra hivatkozva. A férfi – jogi konzultációt követően – feljelentést tett a rendőrségen.

A tranzakció után a hirdetést azonnal törölték, ami megnehezítette a bizonyítékok gyűjtését. Az OLX és az Otomoto portálok azonban archiválják a korábbi hirdetéseket, és azokat a bűnüldöző szervek rendelkezésére bocsátják. Mirosław úr bízik benne, hogy az eladót és a közvetítőt is kihallgatják.

A vevő számára a másik égető problémát az jelenti, hogy a büntetések elkerülése érdekében kénytelen regisztrálni és biztosítani a járművet. Az ügy jelenleg is folyamatban van.