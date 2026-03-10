A modern digitális műszeregységek sem jelentenek akadályt az ügyeskedőknek – a kilométeróra-visszatekerés továbbra is létező jelenség. És ez annak ellenére igaz, hogy a lebukás veszélye ma már nagyságrendekkel nagyobb, hiszen a futásteljesítményt messze nem csak az óracsoport tárolja, hanem az autó számtalan vezérlőegysége, és digitális szervizkönyvek, a márkaképviselet adatbázisa is.

Egy használtautó-piaci elemzéssel foglalkozó cég friss kimutatása rávilágít: a nepperek sokkal szívesebben veszik a fáradtságot a manipulálásra, ha egy eleve magas (potenciális) piaci értékű autót dobnak piacra.

Vannak olyan modern autók, ahol már elég egy okosabb diagnosztikai eszközt rádugni az OBD-csatlakozóra, feltörni a biztonsági kódokat, és máris szabad az út a vezérlők manipulálásához. Nyilván ez nemcsak gerinctelen húzás, de brutálisan kockázatos is.

Mivel hozzánk rengeteg autó érkezik a német piacról, ezért minden magyar vásárlónak érdekesek az adatok.

A carVertical felmérése szerint a német piacon ez a procedúra leginkább a prémium szegmenst – a drága SUV-kat és luxuslimuzinokat – érinti. Lássuk a négy legkockázatosabb típust:

Audi A8

Porsche Cayenne

BMW X6

BMW 5-ös sorozat

A cég adatai szerint a rekorder Audi A8 esetében a vizsgált példányok döbbenetes, 6,9 százalékánál csaltak az órával. Mennyivel? Átlagosan közel 68 000 kilométert tüntettek el belőlük! Aztán a „megfiatalított” autó megérkezik Kelet-Közép-Európába, és friss, ropogós, alacsony futásteljesítménnyel kezdi új életét az adatbázisokban.

A nepperek leginkább azokat a kocsikat szeretik manipulálni, amik pont átestek a pszichológiai 180 000 kilométeres határon. Ha ezt szépen visszahúzzák e bűvös szám alá, azon az üzleten akár 1–8 millió forintos extra hasznot is bezsebelhetnek.

Mit tehetünk, hogy ne húzzanak csőbe? Alapszabály: gyűjts be annyi információt a kiszemelt példányról, amennyit csak bírsz! Elcsépeltnek hangzik, de egy gyanús sztorinál minden dokumentum aranyat ér: javítási számlák, vizsgapapírok, szervizkönyv, vagy akár a motortérben hagyott olajcsere-matricák.

A kilométerek pedig nem múlnak el nyomtalanul, egy alapos műszaki átvizsgálás szakértő segítségével felfedheti az elcsalt futásteljesítmény nyomát. Bár az óratekerés már nem olyan vadnyugati szinten pörög, mint régen, simán ráléphetünk egy ilyen „aknára” a másodpiacon. Főleg a drága modelleknél kell nyitott szemmel járni, mert ott vastagon megéri kockáztatni a csalóknak. Szomorú, de ha egy gyanúsan alacsony kilométeróra-állást látsz a hirdetésben, az inkább legyen egy intő jel – tüzetesen utána kell járni, tényleg akkora alkalmi vétel-e az az autó, mint amilyennek látszik.