„Amíg használtautó-piac van, addig kilométeróra manipuláció is lesz” – mondja általánosságban Halász Bertalan, a JóAutók.hu ügyvezetője. A szomorú kijelentés mögötti ok 2025 februárjában is adja magát: a valósnál kisebb futásteljesítményt mutató műszerrel tízből kilenc autót a valós értékénél drágábban lehet értékesíteni.

Régóta nyilvánvalónak tűnik, hogy az idősebb autók fizikailag tekerhető óráinak a folyamatos lecserélődése a fiatalabb járművekben számítógép vezérelte műszerre, csak a bűnözők által használt eszközöket változtatta meg. „Igaz, hogy a Btk. 2012 óta bűncselekménynek minősíti ezt a cselekményt, de ez azóta sem vált visszatartó erővé, mivel a nehéz bizonyítás miatt alig folytattak le eljárást” – állítja Halász a hivatalos adatokra mutatva.

Rekordot döntött a használt autók adatainak lekérdezése 2024-ben

A gyanús esetek minimalizálásban évek óta segítségére van a vevőknek a Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP), amelyen „23 424 739 sikeres lekérdezés történt 2024-ben” – árulta el a Vezess megkeresésére a Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtóosztálya. Két éve 18,1 millió információkérés volt, egy évvel korábban 19,4 millió. A műszaki vizsgán rögzített óraállást is személyautónként megmutató adatbázis első évének lekérdezéseihez képest (11,7 millió) már több mint duplázódott az információkérések száma, amelyek során egyszerűen felfedezhetők egyes gyanús esetek.

A nagy számok ellenére a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok szerint évente mindössze 200-250 darab bejelentés érkezik a Belügyminisztériumba tekerésgyanúsnak tűnő autókról, amit nyugodtan nevezhetünk jelentéktelen számnak a 4,2 millió használt autóból álló piacon. A 18-23 millió lekérdezéshez és ahhoz képest is minimális, amennyire jellemzőnek gondolja az átlag magyar használtautó-vásárló az óratekerés jelenségét idehaza, vagyis az autó értékének – kínálati árának – bűncselekménnyel való növelését.

Amennyiben a rendőrségi adatokat nézzük 2022-ből, 2021-ből és 2020-ból, mintha csak kivételes esetben fordulna elő Magyarországon a járművek órájának a manipulálása. A „rendőri eljárásban regisztrált gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása bűncselekmények száma” mindössze 39 volt 2022-ben. Frissebb, tavalyi adatért kerestük már az ORFK-t, későbbre ígértek 2024-es statisztikát.)

Év Lekérdezések száma 2022 19 489 703 2021 17 504 424 2020 15 542 997 2019 11 721 189

Kevés bűnöző kerül tehát bíróság elé, van azonban néhány számadat, ami azért gyanút ébreszthet már a használtautó-hirdetéseket böngésző vevőjelöltekben is.

Nocsak, mit látunk a számokban

Az évente mintegy egymillió hirdetést befogadó, ezzel a legnagyobb hazai platformnak számító Használtautó.hu-n a keresést úgy is beállíthatjuk, hogy beírunk egy futásteljesítmény-limitet. Mondjuk a kinézett autóból a maximum 100 ezer kilométert, a maximum 200 ezret, vagy a maximum 300 ezret futott példányokat mutassa nekünk. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi korlátok mellett a legtöbb embernél van lélektani határ a kilométerre is, amikor elkezd hirdetésekben használt kocsikat nézegetni.

Ebből az is következik, hogy a limitek alatti (mondjuk 99/199/299 ezer kilométeres futásteljesítményű) autók hirdetéseit eleve többen látják, és eleve többen vásárolhatják meg szívesebben, mint a limitek feletti (mondjuk 101/201/301 ezret futott) autókat. Pedig nyilvánvalóan nem azon múlik egy autó minősége, hogy 195 vagy 205 ezret futott, az eladhatóságát és emiatt a piaci értékét viszont befolyásolhatja. Pláne, ha 320 ezerről állítják vissza 190 és 200 ezer közé a kilométeróra állását.

Elvileg ugyanannyi autónak kell futni idehaza 99 és 101 ezer, vagy 199 és 201 ezer kilométerrel, de vajon ezt mutatják a hirdetésekben szereplő számok is is? Megkértük a Használtautó.hu-t, hogy kérje le és küldje el nekünk, hogy mennyi autót hirdetnek náluk 90 és 100 ezer közötti kilométerrel, versus 100 és 110 ezer közötti kilométerrel. Bejött a feltételezés: a limit alatt több autó van.

Hirdetések száma 90 és 100 ezer közötti kilométerrel Hirdetések száma 100 és 110 ezer közötti kilométerrel 2606 2341

Tovább erősíti a gyanút a 200 ezres limit alatti és feletti hirdetésszámok összehasonlítása. Itt is a lélektani határ alatt van több hirdetés.

Hirdetések száma 190 és 200 ezer közötti kilométerrel Hirdetések száma 200 és 210 ezer közötti kilométerrel 3841 2990

Hogy a jelenség nem lehet egyszerű véletlen, arra ráerősít a harmadik, immár 300 ezres határ alatt és felett kínált autók számának összevetése.

Hirdetések száma 290 és 300 ezer közötti kilométerrel Hirdetések száma 300 és 310 ezer közötti kilométerrel 1770 1353

Mondanánk, hogy nem kell mindjárt rosszindulatot feltételezni, de Halász Bertalan hozzá tesz még egy tapasztalatot a történethez. „Tény, hogy íratlan lélektani határnak lehet tekinteni minden 100 ezredik kilométert, különösen a 200 ezer kilométeres futást, ezért még előfordul, hogy a leleményes hirdető az eladandó autót úgy pozícionálja a hirdetési portálon, hogy például a 209 000 kilométeres futást a hirdetésben 198 000-nek tünteti fel. A dolog kellemetlen része óhatatlanul bekövetkezik, amikor egy így hirdetett autót egy komoly vásárlási szándékkal érkező érdeklődő a félrevezető információ miatt inkább a tulajdonosnál hagy.”

Mennyit futottak a magyar használt autók?

Végül jöjjön két érdekes táblázat válaszként erre a kérdésre. Először azt mutatjuk meg a Használtautó.hu statisztikái alapján, hogy melyik futásteljesítmény-tartományban mennyi hirdetésük van.

Hirdetésben megadott futásteljesítmény

(kilométer) Hirdetések száma 100 000-199 999 361 554 200 000-299 999 285 239 300 000 felett 126 228

Végül pedig megmutatjuk, hogy hajtáslánc szerint mennyi személyautót kínáltak eladásra tavaly a legnagyobb hazai használtautós portálon.

Hajtáslánc Hirdetések száma 2024-ben Dízel 232 840 Benzines 161 833 Hibrid 94 525 Elektromos 58 597

Mivel a hibridek nagyjából 99 százalékába is benzint tankolnak, egyértelműen ezzel az üzemanyaggal megy a legtöbb használt személyautó Magyarországon. Nem sokkal kevesebben tankolnak gázolajat sem.