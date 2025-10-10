A Waze évek óta az egyik legnépszerűbb navigációs alkalmazás Magyarországon. Népszerűségét annak köszönheti, hogy számos olyan funkciót kínál, amelyek más navigációs appokban egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan érhetők el.

A közösségi navigáció egyik legfontosabb eleme mindig is a jelentés funkció volt, amely lehetővé teszi, hogy az autósok valós időben értesítsék egymást balesetekről, torlódásokról, rendőri ellenőrzésekről, úton heverő tárgyakról, ködfoltokról vagy éppen porviharról. Ennek azonban eddig volt egy komoly hátránya:

a bejelentés elküldéséhez több lépésben kellett megérinteni a kijelzőt, ami vezetés közben nemcsak kényelmetlen, de veszélyes is lehetett.

Erre kínál most egy másik megoldást a Waze új hangvezérlési funkciója. Az újdonságnak köszönhetően a felhasználók már hangparancsokkal is bejelenthetik a forgalmi eseményeket, így jóval biztonságosabb az információ megosztása. Ez már hazánkban is elérhető, ki is próbáltuk és valóban gördülékenyen megy.

Az applikáció indításkor megkérdezi, hogy akarjuk-e használni a hangalapú bejelentést, és ha ezt “leokézzuk” már csak egyszer kell megnyomni a “bejelntés” gombot, utána mondhatjuk, mit láttunk, nem kell tovább babrálni a kijelzőt. Például ha a sofőr annyit mond, hogy „Baleset az úton” vagy „Torlódás előttem”, a Waze azonnal létrehozza a megfelelő figyelmeztetést a térképen.

A rendszert egy beépített mesterséges intelligencia segíti.