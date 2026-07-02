Kínában megtörténik az is, amit már csak AI-videóként tudunk elképzelni. Milliárdnyi ember milliárdnyi ötlettel, és kamerával: ez a recept a hihetetlen sztorikhoz, amelyeket egy kisebb helyi városnak beillő népességű országból hüledezve nézünk.

Ilyen kategória a sáros, leharcolt autók felújítása, gatyába rázása. Mert egyszerűen ilyen nincs, teljesen iszapba merült autót már senki nem akar fényesre vakarni, ha csak nem a kattintásszám maximalizálása a cél.

Ezért furcsa ez a kínai eset: egy autókozmetikával foglalkozó cég mutatta meg a tetőtől-talpig sáros BMW 5 (E60) típusú gépet. A poszt azt állítja, hogy a mosó tulajdonosa először azt hitte, viccelnek vele, mert telefonon nem szóltak neki az autó valódi állapotáról. A munka árát állítólag 8000 jüanra mondta, végül 3800 jüanban egyeztek meg. Mai árfolyamon ez nagyjából 370 ezer, illetve 175 ezer forintos nagyságrend.

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A videó azért működik tökéletesen, mert egyszerre gusztustalan és hipnotikus. A néző tudja, hogy ez az autó már nem egyszerűen koszos, mégis végig akarja nézni, ahogy hab, víz, kefék, porszívók és gőzölők alatt lassan újra felismerhető luxusautóvá változik. A gond csak az, hogy a látványos tisztulás ebben az esetben majdnem biztosan nem jelent valódi gyógyulást.

A vízkáros autóknál nem a felületekre ragadt sár a probléma, hanem a csatlakozók, az elektronika, az alkatrészek apró réseit megtöltő víz, ami gyakorlatilag borítékolhatóan rendszerszintű problémákhoz, totálkáros állapothoz vezet.

Motorvezérlő, váltóvezérlő, légzsákvezérlő, komfortmodulok, ülésállítás, klíma, ajtóelektronika, parkolóradar, kamerák, elektromos kézifék, kijelzők, hangrendszer. Ezek nem szeretik a vizet, főleg nem az iszapos, szennyezett, esetleg sós vagy vegyszeres vizet. A gond ráadásul nem mindig azonnal jelentkezik. Idő kell míg a kontakthibák kialakulnak, egy vízkáros autó is tűnhet használhatónak első ránézésre, de később jönnek a problémák.

Tehát itt csak a látványért készülhetett el a takarítás, egyfajta erődemonstráció, nem valódi megrendelés.

Erre utal, hogy kínai rövidvideós platformokon egész műfaj épül a „fillérekért vett luxusroncs feltámasztása” típusú tartalomra. A Douyinon, vagyis a kínai TikTokon megtalálható egy Zhangge’s Car Vlog nevű oldal, ahol nem ez az egyetlen hasonló történet. A csatornán szerepel 2025 augusztusi videó BMW 7-es vízkáros autó tisztításáról, de a kapcsolódó videócímek között ott vannak a néhány ezer jüanért vett, roncs állapotú Mercedesek, Range Roverek, Cadillac-ek és más luxusautók is.