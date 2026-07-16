Az idei első hat hónapban 8,5 százalékkal több benzin és 11,7 százalékkal több gázolaj fogyott Magyarországon, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyag-fogyasztás átlagosan 10,4 százalékkal emelkedett – közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ).

A teljes fogyasztás 2,080 milliárd liter volt az első hat hónapban. 808 millió liter benzint és 1,272 milliárd liter dízelt tankoltak a járművekbe a vásárlók a MÁSZ-tagvállalatok összesített adatai alapján. Az emelkedés a védett árak bevezetésével magyarázható.

Az üzemanyagokon belül prémiumbenzinből 120 millió liter fogyott hat hónap alatt, 10,5 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. 95-ösből 688 millió litert tankoltak az autósok, 12,7 százalékkal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

A prémiumdízel fogyasztása 110 millió liter volt, ami 7,6 százalékos növekedés az előző év hasonló időszakához képest. A nem prémium gázolaj eladása meghaladta az 1,162 milliárd litert, ez 12,1 százalékos növekedés a tavalyi első hat hónappal összehasonlítva.

Az előző kormány március 9-én vezette be a védett üzemanyagár-rendszert a nemzetközi energiapiaci válságra hivatkozva. Az intézkedés a 95-ös benzin literenkénti árát 595, a gázolajét 615 forintban rögzítette a lakosság és a hazai vállalkozások számára, az ellátás biztosítását stratégiai készletek bevonásával támogatták.

Miután június közepére a világpiaci olajárak csökkenése és a forint erősödése miatt a piaci árak már a védett árak alá süllyedtek, az új kormány június 17-én bejelentette a rendszer kivezetését. Az Országgyűlés ezt követően elfogadta a szükséges törvénymódosítást, és a védett üzemanyagár június 27-én megszűnt, ettől a naptól ismét kizárólag piaci árakon lehet tankolni Magyarországon.