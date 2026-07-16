A benzinkúton egyszerűnek tűnik a választás: a 100-as benzin drágább, prémiumként árulják, tehát biztosan jobb is. Ez részben igaz, de nem minden autó számára jelent kézzelfogható előnyt. Egy átlagos, 95-ös benzinre tervezett motor nem feltétlenül lesz erősebb, tisztább vagy érezhetően takarékosabb attól, hogy magasabb oktánszámú üzemanyagot kap.

Mit jelent a 95-ös és a 100-as szám?

A szám az üzemanyag oktánszámát jelöli. Ez leegyszerűsítve azt mutatja meg, mennyire ellenálló a benzin a motorban kialakuló rendellenes, túl korai égéssel, vagyis a kopogásos égéssel szemben.

A magasabb oktánszámú benzin tehát nagyobb terhelést és sűrítést képes elviselni anélkül, hogy szabálytalanul gyulladna meg. Ez különösen a nagy teljesítményű, magas sűrítési arányú vagy turbófeltöltős motoroknál lehet fontos. A 100-as szám azonban nem azt jelenti, hogy az üzemanyag automatikusan több energiát hordoz, vagy minden motorban nagyobb teljesítményt termel.

Hétköznapi példával: a 100-as benzin olyan, mint egy magasabb terhelésre tervezett futócipő. Egy versenyző ki tudja használni a tulajdonságait, de attól még nem fut mindenki gyorsabban, ha drágább cipőt vesz fel.

Tankolás előtt nem a kúton lévő reklámot, hanem az autó kezelési útmutatóját vagy a tanksapka belső oldalát érdemes megnézni. A gyártó általában minimális vagy ajánlott oktánszámot ad meg. Ha az autóhoz legalább 95-ös benzint írnak elő, akkor a szabványnak megfelelő 95-ös üzemanyaggal biztonságosan használható. Ilyen autónál normál közlekedés során a 100-as benzin sokszor alig vagy egyáltalán nem hoz mérhető előnyt.

Más a helyzet, ha a gyártó 98-as vagy magasabb oktánszámot ajánl. Az ilyen motorok vezérlése bizonyos körülmények között alkalmazkodhat a jobb kopogásállóságú üzemanyaghoz, és kedvezőbb gyújtást, nagyobb töltőnyomást vagy egyenletesebb teljesítményleadást engedhet meg.

Egy 95-ös benzinre tervezett egyszerű szívómotor valószínűleg nem változik meg látványosan a 100-astól. Egy erős turbómotor vagy sportmodell viszont képes lehet kihasználni a magasabb oktánszámot, amennyiben a motorvezérlést erre is felkészítették.

Több lesz a prémiumbenzintől a lóerő?

A modern motorok kopogásérzékelők segítségével figyelik az égést. Ha a benzin a motor igényeihez képest gyenge kopogásállóságú, a vezérlés visszaveheti a gyújtást és a teljesítményt, hogy megvédje a motort. Magasabb oktánszámú benzinnel ilyenkor visszatérhet az eredetileg tervezett teljesítmény. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a 100-as benzin új lóerőket varázsol egy olyan motorba, amelyet 95-ösre optimalizáltak. Inkább lehetőséget ad arra, hogy az erre alkalmas motor kedvezőtlenebb körülmények között is kihozza magából azt, amire tervezték.

Kevesebbet fog fogyasztani az autóm 100-as benzinnel?

Előfordulhat kisebb javulás, de általában nem akkora, hogy biztosan visszahozza a 100-as benzin felárát. A magasabb oktánszámot kihasználó motor hatékonyabban működhet, különösen nagy terhelés mellett. Normál használat során azonban sok autónál csekély vagy semmilyen változás nem lesz.

Például ha egy autó 100 kilométeren egy-két deciliterrel fogyaszt kevesebbet, de a prémiumbenzin literje több tíz forinttal drágább, a tankolás végén még mindig többet fizetünk.

A prémiumbenzin nem csak az oktánszámról szól

A 100-as üzemanyagok gyakran eltérő adalékcsomagot is kapnak. A forgalmazók tisztító, korrózióvédő vagy lerakódásokat csökkentő összetevőkkel kínálják ezeket. A MOL és a Shell is ilyen tulajdonságokat emel ki prémiumtermékeinél.

Fontos azonban, hogy az adalékolás és a magas oktánszám két külön dolog. Létezik adalékolt prémium 95-ös benzin is, ezért önmagában a 100-as szám nem árulja el, milyen tisztítóanyagokat tartalmaz az üzemanyag.

Egy jó állapotú, rendszeresen karbantartott autó hibáit egyik prémiumbenzin sem javítja meg. Az elkopott gyújtógyertyát, hibás befecskendezőt vagy lerakódásokkal súlyosan terhelt motort nem helyettesíti a drágább tankolás.