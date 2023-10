A prémium üzemanyag mindig valami megfoghatatlan, mágikus dolog. Úgy tűnhet, egy motornak nagyjából tökmindegy, hogy milyen benzint éget el, működik tőle, megy az autó, és kész. Magasabb oktánszám, nagyobb teljesítmény, gazdaságosabb üzem, hosszabb motorélettartam szerepel az ígéretek között, amikor egy üzemanyag-forgalmazó cég a mezei helyett a drágább, prémium minőségű portékáját kínálja, de tud valami mást is a Shell varázslatos üzemanyaga.

Például a gyár, fehér köpenybe öltözött üzemanyagtudósai szerint letakarítja a szelepekről, és egyéb motoralkatrészekről a rájuk rakódott szennyeződést. Akár 100 százalékban.

Mit tudhat a prémium üzemanyag, amit a hagyományos nem? Óriási, különböző mértékben elkoszolódott demoszelepek
Benzin a régi szép időkből
Óriásira növesztett befecskendezőcsúcs, amin a kék nyílásokon érkezik az üzemanyag, a kis fekete izék pedig a kokszlerakódások
Génmanipulált, hatalmas befecskendezők, amelyek
Laborkáosz
A forró fémpálcára üzemanyagot csepegtetnek, majd hagyják elpárologni. Ha nyomot hagy, nem foglalkoznak tovább, mert elbukott a teszten Üvegcsék, mindenféle benzinnel, gázolajjal töltve
Újabb kokszos és tiszta szelep
A nyers kőolaj inkább egy sűrű masszának tűnik, mint folyadéknak
Rüdiger Heine kezében a varázsmolekula modellje, ami magához köti a kokszdarabokat, majd Dugovics Tituszként magával rántja az égéstérbe, hogy füstté váljanak
Szívócső-befecskendezéses motorban az üzemanyag képes lemosni a szelepet
Tiszta szelep a telefon kamerája előtt
Szennyezett befecskendező nyílásai
Ez pedig a tiszta
Te melyiket választanád? Nem csak, hogy nem finom, de csúnya is a nyers kőolaj
Zakatol a tengernyi szenzorral ellátott tesztmotor
Ott a befecskendező, ami el tud koszolódni
Kettéhasított sorhatos motor
WLTP tesztkört autóznak a lekötözött BMW-vel
A szembeszél a sebességgel arányos
Adatok a képernyőn
Fő a biztonság. Minimális oldalirányú elmozdulástól már leáll a rendszer Ő itt Manuela, aki nonstop vezet, vált, dolgozik
Márkarajongás level 99
Elektromos autókhoz nem üzemanyagot, hanem töltőt fejlesztenek a Shellnél
A látszat ellenére nem könnyű a két csík között maradni. Nem kormánnyal, hanem a pedálokkal kell játszani, jobbra haladáshoz a gázt, balra féket kell nyomni

5-6 évente új prémium üzemanyag

Hamburgban járunk, a Shell egyik európai, közel 300 dolgozót foglalkoztató kutatóközpontjában – innen nem messze, Amszterdamban található a másik – ahol megnézhettük, hol és hogyan fejlesztik a jövő üzemanyagait. Többek között a V-Power üzemanyagokat. Hasonlóan a különféle autótípusokhoz, az üzemanyagoknak is van életciklusuk, a V-Power család például úgy 5-6 évente szokott megújulni. Most is ez történik éppen, ez az egyik ok, amiért itt vagyunk.

A látogatás a menekülőutak ismertetésével kezdődik, majd magunkra öltjük a fehér köpenyt, acélbetétes cipőt és a munkavédelmi szemüveggel a zsebünkben nekiindulunk a különböző épületek felfedezésének. Előtte még megkérnek, hogy, ha nem muszáj, ne nyomjunk meg semmilyen gombot, mert akár millió dolláros nagyságrendű tesztsorozatnak is váratlan véget vethetünk egy rossz mozdulattal.

Megígérünk mindent, aztán belevetjük magunkat a programba, ami mobil és hagyományos labor meglátogatásától a WLTP-s ciklust futópadon végigjáró, alaposan rögzített autón át az ezernyi szenzorral ellátott tesztmotor nyüstölésének helyszínéig több pontból áll.

Ráadásként találkozhattunk Emanuela-val is, akinek nincsenek érzései, és ha kell, napi 24 órán át képes taposni a pedálokat, sebességet váltani a hét minden napján. És semelyik szakszervezet nem áll ki a jogaiért, hiszen ő egy robot.

De miért kell egyáltalán új üzemanyagot fejleszteni? Nem jó a régi?

Persze autózni ugyanúgy lehet a régivel is, de az elmúlt években alaposan megváltozott az autók befecskendezőrendszere, a szívócső-befecskendezéses motorok lassan kifutnak, és helyüket folyamatosan a közvetlen befecskendezésűek veszik át.

Ezek felépítésükben, illetve az injektor elhelyezésében is nagyon különböznek, de maga a befecskendezőrendszer is átalakult az idők során, óriásira nőtt az üzemanyagnyomás, emellett sokkal kisebbek lettek az injektorokon lévő nyílások is – könnyebben eltömődnek, elkokszolódhatnak – és a szerkezeti elemek mozgása is felgyorsult, hiszen egyes befecskendezők egy ütemen belül több adagban juttatják be a szükséges üzemanyag-mennyiséget. Így nem árt, ha az új igényeknek, speciális elvárásoknak jobban megfelel egy üzemanyag.

Mit tud az új V-Power?

A Shell szakemberei szerint leginkább abban rejlik a V-Power szuperereje, hogy egy tanknyi üzemanyag is képes lehet már arra, hogy az esetleg elkoszolódott motor alkatrészeket teljesen megszabadítsa a lerakódásoktól. Leginkább a szeleptányérokon, szelepszárakon lerakódó szennyeződés okozhatja azt, hogy a szívószelepek már nem képesek tökéletesen zárni, amitől a motor eleinte csak egyenetlenül jár, gyengébb lesz, vagy nehezen, súlyosabb esetben egyáltalán nem indul.

Persze nem kell megvárni, míg idáig romlik a helyzet, új autónál a szintentartás, míg réginél az alkatrészek tisztítására is lehet megoldás ha néha tudományos üzemanyagot tankol valaki az autójába.

Régebbi autóknál a szívócsőbe fecskendezett benzin a hengerbe jutva általában lemossa az útjába kerülő szelepet, így ezeknél a motoroknál inkább a dugattyútető elszennyeződése fordulhat elő, amire szintén megoldást nyújthat a Shell V-Power tisztító képessége.

Mekkora bajt okozhatnak a motor szennyeződései? A Shell megbízásából, autószerelők megkérdezésével készült felmérés szerint a 10 ügyfélből átlagosan 4-et érint a motorban létrejövő lerakódások által okozott probléma. Ezek előfordulásuk gyakorisága szerint a motor teljesítményének csökkenésében – 82 %, a megemelkedett üzemanyagfogyasztásban – 32 %, a motor élettartamának csökkenésében – 30,7 %, és a megemelkedett károsanyag-kibocsátásban – 24,7 % nyilvánulhat meg. Szintén ebből a felmérésből derítették ki, hogy az autószerelők ügyfeleinek 67,3 %-ának alig van információja arról, mekkora problémát okozhatnak a motorban képződő lerakódások. A szakemberek 75%-a ajánlaná ügyfeleinek a prémium üzemanyagok

használatát a motor tisztaságának érdekében, és kicsivel kevesebb, mint felük, erről tájékoztatja is az ügyfelet.

Ráadásként a normálnál magasabb, 100-as oktánszáma miatt az üzemanyag kompressziótűrő képessége is jobb. Egy motor teljesítménye, hatásfoka a sűrítési arány növelésével javítható, de mivel a nagyobb nyomás a hengerben a benzin öngyulladásához vezethet, ami kopogást, végső soron pedig a motor károsodását is okozhatja, ezt nem lehet a végtelenségig növelni. A 95 helyett 100-as oktánszámú benzin viszont kevésbé hajlamos a kopogásos égésre, így a modern motorok amelyek kopogásérzékelésre és a gyújtás módosítására is képesek, akár nagyobb teljesítmény leadásával is meghálálhatják a drágább üzemanyagot.

Dióhéjas motortisztítás Van más módja is a motortisztításnak, a dióhéjas motortisztítás, amikor kemény, de a motor fém alkatrészeit nem károsító dióhéjjal távolítják el a lerakódást. A dízelmotoroknál a visszavezetett kipufogógáz által a szívó oldalra került kormot lehet így eltávolítani a szívósorból és a hengerfej szívó csatornáiból, de ezzel a módszerrel a közvetlen befecskendezéses benzinmotoroknál a kartergáz általi lerakódást, illetve a turbó által visszajuttatott lerakódott olajat is el lehet eltávolítani a szívószelepekről. Persze ez a módszer időigényesebb egy tankolásnál, a motor szétszerelésével, tömítések cseréjével jár, és úgy 100 ezres nagyságrendű kiadásra lehet számítani.

Működik?

A laborlátogatás különböző állomásain temérdek elkokszosodott és a Shell V-Powertől már megtisztult alkatrészt vizsgálhattunk meg. Szeleptől, dugattyún át a különféle injektorok apró lyukaiig. Kicsit olyan volt, mint anno Laci haja, aminek a felét korpásodás elleni samponnal mosták, a másikat meg hagyományossal. A különbség itt is látványos, mert nagyon ronda tud lenni egy koksztól fekete szeleptányér, vagy dugattyútető és az eltömődött apró lyukak látványa is végtelenül lelombozó. Pláne, ha belegondolsz, hogy az a saját autódban is így nézhet ki.

De hogy beválik-e, azt mindenki döntse el maga. Egy tank prémium üzemanyag jelenleg – 600 forintos sima benzin és 650 forintos dízel ár mellett – nem vészes, nagyjából úgy 1300-1600 forintos plusz kiadást jelent, a tank méretétől függően. És állítólag már ennyi is elég ahhoz, hogy a motor koszolódásra hajlamos alkatrészei újra csillogjanak, villogjanak. Bár ezt csak elképzelni tudod, valószínűleg nem fogod szétbontani a motort, hogy megnézd a letisztult szelepeket. Igaz, nem csak látni, hanem érezni is lehet a különbséget. Ha minden jól megy takarékosabb, egyenletesebb járású, és akár erősebb is lehet az autód motorja.