Az alábbi táblázatban szereplő árakat főként a vállalkozók, a saját autójukat üzleti célra használók, valamint a kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést kapó munkavállalók használják. Gyakran azonban félreértés övezi: a NAV által közölt összeg nem azt jelzi, hogy abban a hónapban minden benzinkúton ennyiért kellene adni az üzemanyagot.

Nem országos átlagár

A NAV üzemanyagára alapvetően egy adózási és költségelszámolási referenciaérték. Segítségével bizonyos esetekben úgy is kiszámítható az üzleti célú autóhasználat üzemanyagköltsége, hogy a magánszemélynek nem kell minden egyes tankolásról számlát gyűjtenie.

A NAV az összeget nem a hónap során mért összes magyarországi kútár átlagából számítja ki.

A hivatal három belföldi üzemanyag-forgalmazó által alkalmazott, a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes fogyasztói ár számtani átlagát veszi alapul. Ehhez literenként – CNG esetében kilogrammonként – egy forintot adnak, majd az eredményt egész forintra kerekítik.

Ez már önmagában megmagyarázza, miért térhet el jelentősen a NAV értéke attól, amit az autós egy konkrét töltőállomás árkijelzőjén lát.

Miért lehet más a kúton feltüntetett ár?

A NAV egyetlen korábbi nap adataiból képez egy egész hónapra érvényes elszámolási árat. Ha közben drágul vagy olcsóbbá válik az üzemanyag, a NAV táblázatában szereplő szám attól még nem módosul.

Az egyes benzinkutak árai ráadásul egymástól is eltérhetnek. Más árat alkalmazhat egy autópálya melletti állomás, egy városi kút, egy hipermarket töltőállomása vagy egy kisebb, független vállalkozás. A NAV számítása nem követi külön ezeket a helyi különbségeket.

Az sem mindegy, milyen üzemanyagot vásárolunk. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön az ESZ-95 benzint, a gázolajat, a keveréket, az LPG-t és a CNG-t tünteti fel. A prémium 100-as benzin vagy a különféle adalékolt prémiumdízelek ára nem jelenik meg külön a táblázatban.

A NAV 2026 júliusára a következő elszámolási értékeket tette közzé:

Üzemanyag 2026. júliusi NAV-ár ESZ-95 benzin, védett ár 595 Ft/liter ESZ-95 benzin, piaci árszabás 662 Ft/liter Gázolaj, védett ár 615 Ft/liter Gázolaj, piaci árszabás 677 Ft/liter Keverék 716 Ft/liter LPG autógáz 376 Ft/liter CNG autógáz 860 Ft/kg

A NAV közleménye szerint a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélynek nem kell üzemanyagszámlát beszereznie, ha a költséget a közleményben szereplő ár alapján számolja el.

Miért szerepel kétféle ár a táblázatban?

A 2026-os táblázatban a benzin és a gázolaj mellett védett, valamint piaci árszabás is szerepel. Ennek oka, hogy március 10-étől védett árat vezettek be a benzinre és a gázolajra.

A fő szabály szerint a védett árú üzemanyag a magyar rendszámú járművek számára érhető el a magyarországi benzinkutakon. A NAV tájékoztatása alapján azok az adózók, akik jogosultak erre az árra, a költségelszámoláskor a piaci érték helyett a védett árat alkalmazhatják. Aki erre nem jogosult, az számla hiányában a NAV által közölt piaci árszabással számolhat.

Nem elég a NAV-árat megszorozni a megtett kilométerrel

A költségelszámolásnál nem az autó tényleges, fedélzeti számítógép által mutatott fogyasztását kell feltétlenül használni. Az elszámolható üzemanyag-mennyiséget a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normából vagy az egyszerűsített alapnorma-átalányból kell kiszámítani.

Az alapnorma-átalány például egy 1501–2000 köbcentis dízel személyautónál 6,7 liter száz kilométerenként. Ugyanebbe a hengerűrtartományba tartozó benzines autónál 9,5 liter/100 kilométer alkalmazható.

Az üzemanyagköltség alapképlete:

megtett üzleti kilométer × fogyasztási norma / 100 × NAV-üzemanyagár

A saját személygépkocsival teljesített hivatalos út esetében ehhez – a megfelelő elszámolási forma alkalmazásakor – kilométerenként 15 forint általános személygépkocsi-normaköltség is hozzáadható. Ez nem az üzemanyagot, hanem az autó használatához kapcsolódó egyéb kiadásokat, például az elhasználódást és a fenntartást hivatott fedezni.

Lássunk egy konkrét példát:

Tegyük fel, hogy valaki egy 1501–2000 köbcentiméteres dízel személyautóval 500 kilométert tesz meg hivatalos célból. Az alkalmazható alapnorma-átalány 6,7 liter/100 kilométer, így az elszámolható üzemanyag-mennyiség:

500 × 6,7 / 100 = 33,5 liter

A 2026. júliusi, literenként 615 forintos védett árral számolva az üzemanyagköltség körülbelül 20 603 forint. Ehhez 7500 forint általános normaköltség adódhat, így az összeg összesen mintegy 28 103 forint.

A literenként 677 forintos piaci árszabással ugyanennek az útnak az üzemanyagköltsége körülbelül 22 680 forint, a 15 forintos kilométerenkénti tétellel együtt pedig mintegy 30 180 forint.

Ez az összeg nem feltétlenül egyezik meg azzal, amennyit az autós ténylegesen tankolásra költött. Az elszámolás ugyanis a jogszabály szerinti fogyasztási normára és a NAV referenciaárára épül, nem a jármű tényleges étvágyára vagy egy konkrét benzinkút áraira.

Kik használhatják a NAV üzemanyagárát?

A legismertebb eset az, amikor egy munkavállaló vagy más jogviszonyban álló magánszemély a saját személyautóját használja a kifizető érdekében. Kiküldetési rendelvény nemcsak munkaviszonyban, hanem például megbízási, tagi vagy vezető tisztségviselői jogviszonyban is kiállítható. A dokumentumnak többek között tartalmaznia kell az út célját, útvonalát, időtartamát, a megtett kilométereket, a jármű adatait és az elszámoláshoz használt fogyasztási normát.

Ha a kiküldetési rendelvény alapján kifizetett térítés nem haladja meg a fogyasztási normával, a NAV üzemanyagárával és a kilométerenkénti 15 forintos normaköltséggel meghatározott összeget, a térítést nem kell bevételként figyelembe venni.

A NAV árát az egyéni vállalkozók és más, személyi jövedelemadó alá tartozó magánszemélyek is használhatják. Ez azonban nem általános engedély arra, hogy egy vállalkozás valamennyi céges tankolást számla nélkül könyveljen el. A gazdasági társaság (kft., zrt., stb…) tulajdonában álló járművek tankolási és könyvelési szabályai nem azonosak a magánszemély saját autójára fizetett költségtérítéssel.

Van, amikor nem használható

A NAV tájékoztatója szerint az a magánszemély, aki az üzemanyag általános forgalmi adóját levonja, nem alkalmazhatja a NAV által közzétett üzemanyagárat. Ilyenkor az üzemanyagköltséget az áfa levonása után, tételesen, számlák alapján kell elszámolni.

A magánszemélynek a választott elszámolási módra is figyelnie kell. Egy negyedéven belül nem váltogathat szabadon a NAV által közzétett ár és a számla szerinti üzemanyagár között. A NAV 2026-os tájékoztatója szerint az adott negyedéven belül a választott módszert következetesen kell alkalmazni.

A legfontosabb különbség tehát egyszerű: a benzinkúton feltüntetett összeg egy tényleges, adott helyen és időpontban érvényes fogyasztói ár. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal üzemanyagára ezzel szemben egy havi, jogszabály alapján meghatározott elszámolási érték.