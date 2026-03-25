A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) több mint 1,2 milliárd forintos költségvetési csalás gyanújával indított eljárást ismert raliversenyzők és hozzájuk köthető üzleti körök ellen még 2025-ben. A nyomozás szerint a gyanúsítottak fiktív számlák segítségével játszhatták ki az áfafizetést, sok esetben úgy, hogy valós gazdasági teljesítés nem is állt a háttérben.

A NAV videót is közölt a rajtaütésről:

Az ügy súlyát jól mutatja, hogy több érintettet őrizetbe vettek, majd le is tartóztattak, többen igazán elismert és sikeres raliversenyzők a hazai élmezőnyben.

A NAV által lefoglalt vagyon már nem csak papíron létezik, néhány hete megkezdődött az értékesítés is. Az adóhatóság hivatalos árverési oldalán a napokban feltűnt egy olyan autó, amely a gyanú szerint az ügy egyik kulcsszereplőjéhez köthető.

Önmagában az nem ritka, hogy a NAV aukciós felületén nagyobb értékű vagy különleges járművek bukkannak fel, az viszont már sokkal inkább, hogy ilyen előélettel érkezzen egy-egy tétel. Az ilyen autók mögötti sztori ugyanis legalább annyira felkelti az érdeklődést, mint maga a gép. Az autó nem más, mint egy

Skoda Fabia RS/R5 EVO Rally2 – Teljesítménye 291 lóerő, és a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) gépkönyvét 2022. 07. 08-án állították ki.

Galéria:

12 fotó

Ebben az R5-ös Skodában 1,6 literes, négyhengeres turbómotor van, 5 sebességes szekvenciális váltóval társítva, amely mind a négy kereket hajtaja. A képeken látható raliautó becsült értéke 65 millió forint, a minimális ajánlati ár pedig 32,5 millió. Az árverés kezdete 2026.04.16. 08:00, a befejezés pedig 2026.04.19. 21:00. Ezen időpont alatt lehet “versenyezni” a vevőknek az autóért.

A NAV az alábbi leírást adta meg az autóról:

“A gépjármű felszereltsége ahogy megítélhető, hiánytalan, a futómű murvára van beállítva. Viszont a motor szoftver hiányában nem indítható, a motor 1500 km-rel ezelőtt lett felújítva, így még szintén kb. 1500 km futásteljesítmény van benne a következő felújításig. Aszfaltra való futóműkészlet nem tartozik a gépjárműhöz. Az RA-02266 sz. MNASZ Gépkönyv szerint az ülések, a biztonsági övek és az üzemanyagtartály érvényességi ideje még nem járt le, de a tűzoltókészüléké igen.”

A NAV árverési oldala nyilvános, így bárki megnézheti, milyen tételek kerülnek kalapács alá – sőt, akár licitálhat is rájuk. Egy darabka egy nagy port kavart ügyből, rendszámmal, kulccsal, történettel.