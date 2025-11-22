„NAV-nyomozók – autóversenyzők: 1–0” – így vezette fel a péntek délutáni közleményét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), jelezve, hogy magyar autóversenyzők és társaik körében az adóhatóság 1,2 milliárd forintnyi adóhiányra derítettek fényt.

A kutatássorozat keretében november 18-án közel száz helyszínen gyűjtöttek bizonyítékokat a nyomozók. Megfordultak egy olyan lakásban is, ahol bögrényi mennyiségű marihuánát és hasist találtak. Egy másik helyszínen, egy családi házban géppisztolyt és éles lőszereket, annak az udvarán pedig egy lopott motorkerékpárt találtak. Mindkét helyszínen a rendőrség bevonásával intézkedtek a pénzügyi nyomozók.

A vagyonbiztosítás részeként több mint 120 millió forintnyi készpénzt, kriptovalutákat, valamint negyvennél is több gépjárművet foglaltak le.

A NAV rajtaütéséről készült videő itt nézhető meg:

a videó a hirdetés után indul

Hajók és sportrepülők mellett az adóhatóság olyan autókra tette rá a kezét, mint például egy Porsche 911 Carrera, egy Porsche Panamera GTS és egy Jaguar SS100 Roadster. Ezeken kívül nagy értékű órákat és ingatlanokat vettek zár alá. A bűncselekménnyel összefüggésben az ahhoz felhasznált cégek közel 140, köztük külföldön vezetett bankszámláját is zárolták.

A Pest Vármegyei Főügyészség indítványára a bíróság az őrizetbe vett tíz fő letartóztatását, illetve egy fő bűnügyi felügyeletét rendelte el. A gyanúsítottaknak költségvetési csalás és közokirat-hamisítás miatt kell felelniük, az elsőszámú elkövetőket akár 25 év börtönbüntetésre is ítélhetik.

Korábban arról írt a NAV, hogy egy autóversenyző páros a futamok mellett reklámügynökségi tevékenységgel foglalkozott, azonban az adóterheit jogosulatlanul csökkentette fiktív számlákkal, vagyis tényleges kereskedelmi tevékenységet nem végző cégektől szereztek számlákat reklámszolgáltatás teljesítéséről és versenyautó-alkatrészek beszerzéséről. A trükkel az 1,2 milliárd forintnyi áfa-befizetést 2022 és 2025 között spórolták meg.

Az ügy eddigi fejleményeiről az alábbi cikkben számolt be a Vezess: