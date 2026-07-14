Időről-időre felbukkannak az interneten azok a kis elektronikus eszközök, amelyeket az autó diagnosztikai csatlakozójába (OBD-aljzatba) kell bedugni. A hirdetések szerint ezek optimalizálják az autó működését, csökkentik a fogyasztást, sőt egyes termékeknél akár 55 százalékos üzemanyag-megtakarítást ígérnek.

Ez elsőre különösen csábítóan hangzik, hiszen a kütyük ára sokszor alig néhány ezer forintnak megfelelő összeg. Ha valóban működnének, gyorsan visszahoznák az árukat. Az ADAC vizsgálata alapján azonban a valóság egészen más.

A német autóklub egy ecoOBD2 nevű eszközt vizsgált meg (nálunk is kapható egyébként), amelyből külön verziót kínálnak dízel- és benzines autókhoz. A gyártó legfeljebb 15 százalékos fogyasztáscsökkenést ígért. A szakértők azonban semmilyen jelét nem találták, hogy a kis kütyü kommunikálna az autó diagnosztikai rendszerével:

a készülék egyszerűen nem kapcsolódott a jármű CAN-buszához, vagyis ahhoz az adatvonalhoz, amelyen keresztül egy ilyen eszköznek egyáltalán esélye lenne bármilyen hatást gyakorolni az autó működésére.

A kütyüben lényegében egy feszültségátalakító, néhány LED, ellenállások, kondenzátorok, tranzisztorok és egy kapcsoló kapott helyet. A készülék villogott, mintha dolgozna, de érdemi kapcsolatot nem létesített az autóval.

Az ADAC 2026-ban egy másik, Syngas OBD Fuel Saver néven hirdetett eszközt is megvizsgált, amelynél a gyártó 55 százalékos megtakarítást ígér. A meglepetés az volt, hogy a megrendelt termék gyakorlatilag ugyanúgy nézett ki, mint a korábban vizsgált darab, sőt a készüléken nem is a reklámokban szereplő Syngas név volt látható, hanem az ismert ecoOBD2 felirat.

A vizsgálat eredménye ugyanaz lett: a készülék villogott, de nem kommunikált az autó diagnosztikai rendszerével. A csatlakozó 16 érintkezője közül csak néhány volt bekötve, azok is lényegében a LED-ek működtetéséhez kellettek. A valódi adatkapcsolathoz szükséges érintkezők nem voltak bekötve, így az eszköz nem tudott beleszólni a motorvezérlésbe, nem tudta módosítani a befecskendezést, a gyújtást vagy bármilyen fogyasztást befolyásoló paramétert. És ez lehet jobb is így…

Florian Hördegen, az ADAC szakértője szerint már önmagában gyanús, ha egy apró, mindenféle autóhoz univerzálisan kínált kütyü hatalmas megtakarítást ígér. Ha ennyire egyszerűen elérhető lenne ekkora fogyasztáscsökkenés, az autógyártók már rég megoldották volna, hiszen óriási versenyelőnyt jelentene számukra.

A fogyasztáscsökkentő csodaszerek régóta jelen vannak a piacon: korábban tankba dobható tablettákkal, üzemanyagcsőre szerelhető mágnesekkel, olajadalékokkal és más hasonló megoldásokkal ígértek kevesebb fogyasztást és alacsonyabb károsanyag-kibocsátást. Ezek a termékek jellemzően akkor kerülnek elő újra nagyobb számban, amikor emelkednek az üzemanyagárak, vagy szigorodnak a környezetvédelmi szabályok.

Az ADAC szerint az eddig vizsgált ilyen termékek közül egyik sem bizonyította a hirdetésekben ígért hatást. A legjobb esetben annyi mondható el róluk, hogy a tesztek alatt nem okoztak magasabb fogyasztást vagy azonnali motorkárt – ez is valami.

A Vezess is próbált hasonló kamu eszközt, érdemes ezt is megnézni, mert a magyarok vették, mint a cukrot: