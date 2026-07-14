Egy 25 éves szendrőládi férfi július 11-én, az éjszakai órákban átmászott egy edelényi autókereskedés kerítésén, lekapcsolta a villanyórát, majd keresett magának egy autót. Anélkül, hogy tudta volna, milyen kocsiba szállt be, gázt adott, és áttörte a vaskerítést, hogy hazainduljon.

A sofőr Izsófalvánál azonban árokba hajtott. Itt két férfi segített rajta, akiknek kacsintva elmesélte, hogy valójában lopta az autót, de ne mondják el senkinek. Fogalma sem volt arról, hogy visszakacsintó segítői rendőrök voltak.

Az edelényi rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele miatt folytat eljárást, míg a kazincbarcikai rendőrkapitányság a közlekedési balesetet vizsgálja.