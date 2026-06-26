Menni támadt kedve a 21 éves leveleki férfinak, aki ehhez egyik ismerősének kocsiját nézte ki, kezdi a “kalandos” történetet a Police.hu. Jól tudta, a tulajdonos nem szokta lezárni az udvarában álló autót, és az indítókulcsot rendszerint benne hagyja. Június 18-án, az éj leple alatt beosont az udvarba, és miután leemelte a nagykaput, beült az járműbe és Nyíregyházára hajtott. Az első útjába eső benzinkúton teletankolta, majd fizetés nélkül sietve távozott. Budapestre utazott, ahol több órát töltött, mielőtt visszaindult Nyíregyházára.

Az M3-as autópálya Ecsédi pihenőjéig jutott csupán, majd egy defekt miatt nyitott állapotban, az indítókulccsal hagyta hátra az autót. Stoppal ment Ófehértóra, és észrevett egy kocsit a pékség előtt, ahová a sofőr anélkül ment be, hogy lezárta volna. Az elkövető bepattant az kocsiba, és már indult is. A 41-es főút mellett, Apagynál tankolta meg, ott sem fizetett, és a magyar–román határ felé tartott, hogy meglátogassa kinn élő rokonait.

Időközben bejelentések érkeztek az autólopásokról, és a tankolásokról, a rendőrök hajtóvádaszatba kezdtek, és rövid időn belül azonosították a férfit. Nyomában volt több egység: a Nyíregyházi, a Mátészalkai és a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság munkatársai tevékenységüket összehangolva követték, illetve figyelték a haladási útvonalát is.

A férfi kutyaszorítóba került, amikor Panyola térségében defektet kapott, így gyalog menekült tovább, majd amikor a Szamos útját állta, átúszta. A folyó túlpartján, Szamosszegen szembesült azzal, hogy ott is rendőrök várják. Nem adta fel, újra a vízbe vetette magát, és visszaúszott Panyolára, ott fogták el a rendőrök, majd előállították. (Nyitóképünkön a a vízben “két tűz közé” került főszereplő – ezt nem úszta meg szárazon.)

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói többrendbeli lopás bűntette miatt hallgatták ki a fiatal férfit, és tekintettel arra, hogy korábban a bíróság jogerősen eltiltotta a vezetéstől, és jogosítvány nélkül vett részt a forgalomban, járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntettével is meggyanúsították.