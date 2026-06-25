2026 májusában az egyik izsáki üzletbe surrant be egy ismeretlen elkövető, és a pénztárgépekből készpénzt lopott el. Egy hasonló lopás történt egy másik boltban, ahol szintén a pénztérgépből loptak el pénzt. Június elején egy másik üzletben történt lopás, de ez esetben az elkövető nem pénzt vitt magával, hanem a ruházatába elrejtve több édességet tulajdonított el. Egy negyedik üzletben szintén a ruházatba elrejtve akart elemelni egy csokoládét a tolvaj, de mivel megzavarták, az édesség nélkül távozott, kezdődik a Police.hu-n megjelent történet.

Az adatgyűjtések során egyértelművé vált, hogy a fenti bűncselekményeket egy személy követhette el, akit be is azonosítottak az izsáki rendőrök. A 15 éves fiatalt gyanúsítottként hallgatták ki.

Június 23-án éjfél után nem sokkal a rendőrök egy autót akartak ellenőrizni Izsákon, azonban a sofőr megállás helyett gázt adott, mjd aa vezető váratlanul kiugrott az autóból, és egy nádas területen elmenekült. A sofőr személyében felismerték a 15 éves fiatalt. Gyorsan kiderült, hogy az autót nem messze az utcán találta a fiú. Mivel az nyitva volt és a slusszkulcs is benne volt, élt az alkalommal és elhajtott vele.

Az izsáki rendőrök végül otthonában az ágyneműtartóban elbújva meg is találták a fiatalt. Közben az is kiderült, hogy két ingatlanba törtek be Izsákon. A gyanú szerint ezeket is a fiú követhette el.