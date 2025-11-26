Három autót próbált meg ellopni egy erősen bódult, 25 év körüli férfi november 26-án hajnalban egy szombathelyi használtautó-kereskedés udvaráról. A 112Press információja alapján a rendőrök előtt nem ismeretlen férfi nyitogatni kezdte a kereskedésben álló autókat, és indítókulcsot keresett bennük.

Az autótolvajnak végül egy Toyotát, egy Volkswagent és egy Citroënt sikerült beindítania. A VW-nel belehajtott egy kapuba, de a zárszerkezet jól működött, az autó fennakadt. A férfi visszatolatott, nekiütközve egy Fordnak, majd újból megpróbált kitörni. Hiába.

A Toyotával sikerült átszakítania a drótkerítést, de a drótháló a kocsi alá tekeredett, és fennakadt a vonóhorgon. A tolvaj ezt nem láthatta, csak próbált elhajtani, amíg „le nem égett” az autó kuplungja.

A Citroënnel sem volt nagyobb szerencséje a férfinak. Az autóval kidöntött egy villanyóraszekrényt és összetört egy elektromos elosztószekrényt, majd az így fennakadt autó első kerekei beásták magukat az eső áztatta földbe.

A kiérkező járőrök a helyszínen elfogták a férfit, aki egy fültanú elmondása alapján erősen sérelmezte a rendőri intézkedést. A lehúzott ablakon keresztül kifogásolta például a járőrautó belső hőmérsékletét.