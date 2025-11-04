201 személyautó körözését indította el a rendőrség 2025 első felében – derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság ( ORFK ) által a Vezess részére elküldött legfrissebb statisztikákból.

Valamelyest mérséklődött a lopásszám a múlt évhez képest, az elmúlt öt esztendő egész éves adataiból kiindulva azonban átlag felettinek tűnik az autótolvajok tevékenysége idén.

Körözések száma (Forrás: ORFK) 2025, első félév 201 2024 469 2023 356 2022 390 2021 367

Milyen autókat visznek a tolvajok?

Továbbra is a legtöbbek által használt Opel, Suzuki és Ford márkák állnak a körözési lista élén. Hogy a márkákon belül milyen konkrét modellek tűnnek el Magyarország városainak utcáiról – sokkolva ezzel a tulajdonosaikat -, továbbra sem tudni, ugyanis a rendőrség csak a márkákról vezet általunk közzé tehető statisztikákat.

A leginkább veszélyeztetett dobogósok után történt pár változás az első tízen belüli sorrendben. Tavalyhoz képest előrébb került a listán a két nagyobb francia márka, a Renault és a Peugeot, bekerült ide a szintén népszerű Toyota, ugyanakkor kiesett a top 10-ből a Mercedes.

Márka Körözések száma, személyautók,

2025. 1-6. hónap 1. Opel 25 2-3. Suzuki 21 2-3. Ford 21 4. Volkswagen 18 5. Renault 12 6-7. Peugeot 11 6-7. Audi 11 8. BMW 10 9-10 Fiat 9 9-10. Toyota 9

Ugyan alacsony számokról beszélünk, mégis érdekes, hogy a 2025-ös körözési listáról eltűntek a Nissan, a Citroen és a SEAT személyautói, viszont a múlt évvel ellentétben a tolvajok ismét eltulajdonították két ősrégi márka autóit: néhány Ladát és Trabantot. Ugyanez a helyzet a Kiával és a darabra szerényebb Land Roverekkel, 2025-ben az egész éves listáról hiányoztak, idén viszont már hat hónap alatt felkerült mindkettő a körözési listára.

Márka Körözések száma, személyautók,

2025. 1-6. hónap 11. Mercedes-Benz 8 12-14. Hyundai 4 12-14. Skoda 4 12-14. Lada 4 15-18. Kia 3 15-18. Mazda 3 15-18. Honda 3 15-18. Land Rover 3 19-20. Trabant 2 19-20. Daewoo 2

Milyen motorokra vadásznak a bűnözők? Motorkerékpárokat is lopnak a tolvajok, nem csak személyautókat, ráadásul itt már a lista elején feltűnik két ősrégi márka. A legtöbb motorkerékpár Honda logóval válik köddé az országban, majd a nem ritkán a gyűjtők között milliós áron gazdát cserélő egykori KGST-s Simsonok következnek. Hogy mennyire nehéz lehet eredeti alkatrészhez jutni sok évtizeddel ezelőtt gyártott kétkerekűekhez, azt a Csepel motorkerékpárok eltűnései is mutatják. Márka Körözések száma, motorkerékpárok,

2025. 1-6. hónap 1, Honda 21 2, Simson 19 3, Aprilia 13 4, Yamaha 12 5, Csepel 9

Honnan tűnik el a legtöbb jármű?

Manapság egészen másként néz ki a járműlopásokat mutató országtérkép, mint mondjuk két-három évtizeddel ezelőtt, amikor ez a fajta bűnözés 90 százaléknál is magasabb arányban Budapestre volt jellemző.

Sőt, pár éve átfordultak az arányok, 2025 első felében 68, 9 százalékban vidéken eltűnt személyautókra adtak ki körözéseket a rendőrök. Budapest természetesen még így is felülreprezentált az egyre sűrűbb kamerarendszer ellenére, utána viszont közel sem a legnagyobb vidéki településeink következnek a sorban.

Város Körözések száma, személyautók,

2025. 1-6. hónap Budapest 52 Kecskemét 5 Tápiószecső 4 Szombathely 4 Eger 3 Gyöngyös 3

Mennyit keres a tolvaj egy lopott autón? Meglepően beszédes volt a börtönben a leültetett bűnöző, elég sok mindent elárult a módszerekről és arról is, kinek mennyi jut a bűncselekmények után.

Hogyan viszik el a legtöbb autót és melyik idén a leglátványosabb tolvajfogás?

„2025-ben, hasonlóan az ezt megelőző évhez, leggyakrabban azok a lopások voltak a legjellemzőbbek, mikor a tulajdonosok a járművet nyitott állapotban hagyták őrizetlenül, esetenként az indítókulccsal együtt” – közölte kérdésünkre a rendőrség. Egészen meglepő, hogy sokan továbbra is nyitva hagyják hátra a kocsijukat, ráadásul benne a kulccsal. Az ORFK szerint egyesek a közterületen régóta álló járműveket is eltulajdonítják.

Amiben viszont volt változás, hogy márciusban elfogtak a rendőrök egy négy férfiból álló bandát, akik 2023 óta Győr környékén lopdosták az autókat. Sőt, más járművekből alkatrészeket loptak, vagy éppen üzemanyagot. Egyikük 17 éves volt, másikuk 18, az idősebbek 39 és 46 évesek.

Honnan és hogyan jutottunk ide?

Még a Budapest-vidék arányok átfordulása előtt megindult egy másik, kimondottan kedvező változás: az elmúlt évtizedben a korábbi töredékére esett a lopásszám.

2007-ben még kizárólag személyautóból 7584 darab ellopását jelentették be a tulajdonosok, majd többévnyi tartós csökkenés után 2010-re 5864-ra mérséklődött a bűncselekmények száma, aztán két évig ismét növekedett, 6920-ig emelkedett vissza 2012-re.

Tulajdonképpen 2014 óta húz teljesen egyértelműen lefelé a grafikon, ami mögött elég jól ki lehetett mutatni egy konkrét rendőri vezetőnek és a bő évtizede felállt csapatának a munkáját. Ez az egység számolta fel a tolvajok mögött álló háttérszervezeteket, nagyrészt nekik köszönhetőek a kedvező folyamatok. Mikor leültünk a vezetőjükkel beszélgetni, mesélt a bűnözők szemtelen új trükkjéről, és arról is, hogyan fenyegetőznek a sarokba szorított gazemberek.