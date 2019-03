Az ellopott autók száma 1500 és 2000 között mozgott a rendszerváltás előtti években, majd 1990 után elszabadult a pokol, a ’90-es évek második felére 15 ezer fölé emelkedett, ahonnan a kétezres években lassú csökkenéssel 5000 darab környékére mérséklődött a szám. Innen viszont nem akart tovább csökkenni: 2010-ben 4778 személyautót, motort stb. loptak el a bűnözők, négy évvel később, 2013-ban 4683 darabot. Rá egy évvel megalakult egy picike team az ORFK-n belül kizárólag azzal a céllal, hogy nekimenjen az autótolvajlással foglalkozó bandáknak. Kellő távolságtartással is azt kell mondjuk, azóta zuhanórepülésbe kezdett a lopásszám: miközben 2014-ben 4803 gépjárművet vittek el, 2018-ban már bőven ezer alatt.

Ezer darab alatt maradt 2018-ban az ellopott gépjárművek száma – tudta meg a Vezess. A hivatalos és pontos adatot pár nap múlva közli az ORFK, de az már most kijelenthető, hogy rekordról beszélhetünk, nem is akármilyenről.

Számos itthon ellopott autót a magyar hatóságok és vevők előtt úgy tüntettek fel, mintha külföldről használtan behozott jármű lenne. Ehhez külföldi törzskönyvet, forgalmi engedélyt, adásvételi szerződést vagy számlát hamisítottak, vagyis az autók új identitást kaptak. Természetesen új alvázszámmal, hamis matricákkal látták el őket, de sok esetben átírták az autók komputerét. Ezt követően műszaki vizsgáztatták, majd értékesítették a kocsikat. A helyzet elemzését követően végül az a döntés született, hogy a rendszer közös hátterét számoljuk fel.

Ezért találni kevés hírt az ORFK honlapján az immár hatfős csapata által nyakon csípett tolvajokról?

Az osztály megalakulásakor kollégáimmal eldöntöttük, nem elsősorban a tolvajokat szeretnénk tetten érni, üldözni, bár tudjuk, hogy a közvélemény ezt várja tőlünk. Csakhogy ez rendkívül veszélyes út. Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy a tolvaj nem néz se jobbra, se balra menekülés közben. Budapesten belül – ahol messze a legtöbb autólopás van – életveszélyes lehet a vétlen közlekedőkre egy üldözés. Sajnos sok elkövető drogfogyasztó, a veszélyérzetük nulla, számukra a lopott autó összetörése nem gond, újat lopnak helyette.

Mondjon konkrét, kevésbé látványos, de fontos eredményeket az elmúlt években végzett háttérmunkájukról.

Sikerült elérnünk, hogy bűncselekménynek számítson a hazai jogrendszerben, amikor egy gépjármű komputerében átírják az alvázszámot (beavatkozás zárt informatikai rendszerbe – L. Cs.). Sikerült több „harkályt” (alvázszámok átütői – L. Cs.) lefülelnünk, kulcsmásolókat, számítógépeseket eljárás alá vonni, több illegális nyomdát felszámolni a BRFK társosztálya és a NAV bevonásával. Ezekben hamis forgalmik és matricák készültek. Számos esetben volt arra példa, hogy tolvajt, orgazdát értünk tetten, mégsem kerültek előzetes letartóztatásba. Nem adtuk fel, még egyszer megfogtuk őket, ennek köszönhetően jelenleg legtöbbjük ellen 3-4 eljárás folyik, és az esetek előbb-utóbb utolérik magukat.

Érte fenyegetés önt vagy a kollégáit?

Igen. Amikor megbuknak, mondják a magukét. Az elején dühből, később akár komolyan is gondolhatják. Engem a korábbi beosztásomban ért már életveszélyes fenyegetés, volt olyan kollégám, akit itt. Ezt egy rendőrnek tudnia kell kezelni. Nem fogunk rettegésben élni, kicsit jobban figyelünk a hátunk mögé, ennyi, ez a munkánk velejárója.

Hozzá kell tennem, ma már nincs betyárbecsület. Manapság már nem úgy van, hogy bebuktam, leülöm, nem nyomom fel a többieket, és ez összefügg azzal, hogy nagyon sok a kábítószer-fogyasztó. De akivel én eddig kimentem, az vissza is jött velem!

Milyen jogszabályt változtatna meg a legszívesebben, aminek a módosításával tovább lehetne szorítani a bűnözők korlátain?

Megpróbáltuk elérni, hogy ne lehessen nálunk GPS-jelzavarót forgalmazni, használni, de ezek a törekvéseink nem vezettek eredményre. Sajnos a törvényeink szerint csak a használata van tiltva.

Most milyen autókat lopnak a legnagyobb számban a tolvajok?

A start/stop rendszerrel szerelt típusokra vadásznak, amelyek kulcs nélküli indításúak. Azokat könnyebb elvinni egy olyan extra miatt, amit tulajdonképpen a vevők kényelméért fejlesztettek ki a gyártók. Miről is van szó? A tolvaj egy technikai eszközzel érzékeli és veszi a tulajdonos autókulcsának jelét, majd azt felerősítve továbbítja társának, aki a gépjármű közelében várakozik. A vezérlés úgy érzékeli, hogy a tulajdonos megérkezett, így nyitja az ajtókat, engedi a start gombbal a motor indítását.

A Vezess is bemutatta az elmúlt 1-2 évben elterjedt módszert, miszerint a családi házak előszobájában éjszaka pihenő autókulcs jelét az utcáról felerősítve kinyitják a bűnözők az udvaron álló autó ajtajait, és már viszik is a kocsit, miközben a házban alszik a tulajdonos. A kulcs és az autó közötti mekkora távolságig képesek működtetni ezt a módszert?

Nem biztos, hogy a távolság a lényeg. Megtehetem azt is, hogy bemegyek az ön szerkesztőségébe egy jelvadász berendezéssel, ami a válltáskámban van, ezzel veszem az ott ülők autókulcsainak a jelét. Összerakom egy file-ba, leküldöm a társamnak, aki a mélygarázsban tartózkodik, majd végigpróbálja az ott parkoló autókat. Felerősíti a tőlem kapott jeleket, aztán amelyik nyílik, viszi.

Működik ez a módszer akkor is, ha kivesszük a példából a szerkesztőséget, és átrakjuk a történetet egy Tesco parkolójába?

Csak egy példát mondtam.

Életszerű, hogy megáll valaki az autójával egy parkolóban, utána megy a jelfogóval a bűnöző, küldi a jelet a cimborájának, aki így képes kinyitni, majd elindítani a kinézett autót?

Ennek, ilyen körülmények között technikai akadálya lehet, de egy éjszaka, amikor letesszük a kulcsot az előszobában, tökéletesen megvalósítható. Az irodaházas jelbegyűjtés és továbbítás már egy fejlettebb technika. Nagy küzdelmet fektettünk bele a BRFK Felderítő Főosztály Gépjármű Bűnözés Elleni Osztályával együtt, hogy minél kevesebb ilyen eszköz kerüljön be az országba, és ha már bekerült, akkor kivonjuk ezeket. Már az is eredmény, ha a készülék két feléből az egyiket begyűjtjük, ezek ugyanis egymáshoz rendeltek, egymás nélkül használhatatlanok.

Ez most a tolvajok legújabb módszere, vagy van más is?

Igen, ezzel a módszerrel tavaly Budapestről és vidékről is loptak egy-egy Mercedest, de mindkettő meglett. Elfogtuk az elkövetőket.

Megerősíti az állítást, miszerint rendre azt a konkrét márkát, modellt lopják a legjobban, amiből a legtöbb jön be használtan az országba?

Egykor a Suzuki volt a sláger, majd amikor a 3-as BMW-t hozták be a legtöbbet, akkor az. 2017-ben megkezdődött a kulcs nélküli indítású járművek lopása, ami tavaly is folytatódott.

Nézzük csak meg a nepperek tavalyi kedvencét! 2018-ban használt Ford Focusból érkezett a legtöbb az országba (6316 darab). Ezzel tökéletes összhangban az eltűnt autókat kereső, és azok adatait nyilvánosságra hozó NAKE szerint 2018-ban Ford Focusból loptak a legtöbbet Magyarországon. A rendőrség kérésére egyelőre nem árulhatjuk el, hogy az ORFK hivatalos toplistáján mi lett az első tavaly. Addig itt a civil szervezet sorrendje – érdemes átnézni.

Hogyan védekezzenek a tulajdonosok, és nem csak a Fordok, BMW-k gazdái?

Fillérekért lehet rendelni a netről ún. Faraday-kalitkás kulcstartót. Ha ilyennel nem rendelkeznek, akkor ne az előszobába tegyék le a kulcsot. Higgyék el, ha a tolvaj elsőre nem tudja elvinni a kinézett járművet, továbbmegy.

Mennyi időt szán a tolvaj egy kocsira?

Olyan 30 másodpercet. Ha a tolvaj azt látja, hogy kormány- vagy váltózár van a járműben, és áll még egy ugyanolyan típusú autó a parkolóban, amiben nincsenek ilyenek, akkor azt lopja el. A rejtett kapcsoló is jó ötlet. A gyári védelmi rendszer viszont nem az igazi, mert minden gyárban van „vendégmunkás”, ezt kell megérteni. De nem is kell mindenhol árulót keresni, a tolvajok is vehetnek egy kipécézett típust. Szétszedik, kiismerik a gyengéjét.

Meg tudja mondani, hogy az ellopott autóknak mennyi százalékát bonthatják szét alkatrészes után-értékesítésre, és mennyit adhatnak el a gyanútlan vevőknek legalizálás után?

A kompakt kategória a választó. Az alatta lévők főként bontásra mennek, a felette lévőket legalizálják.

Klónoznak, ikresítenek és így tovább. Kérem, árulja el az olvasóknak, hogy ezek mit jelentenek!

Az ikresítés azt jelenti, hogy a világban valahol fut egy ugyanolyan autó ugyanazokkal az azonosítókkal. Az egyik valódi, a másik hamis. A klónozás egy rommá tört autó papírjainak, azonosítóinak felhasználása egy ugyanolyan, de sérülésmentes, bűncselekményből származó autó legalizálásához.

Mennyire jellemző, hogy zárt térből lopnak autót a tolvajok, például mélygarázsból?

Sok esetben mélygarázsokban pihentetik a bűncselekményből származó járműveket, de visznek is el onnan.

Nem riasztja el őket, hogy jellemzően be vannak kamerázva?

Vannak biztonsági kamerák, sok helyen kártyával lehet lejutni, de az elkövetők egy része szereti, mert nyugodt hely. Lent elég idő áll rendelkezésére a nyitásra és indításra. Van olyan elkövető, aki kivesz albérletbe egy lakást, megdurrant a sorház alól 3-4 autót, aztán továbbáll.

Hogyan befolyásolja az időjárás az autólopást? Hóesésben jóval kevesebb autót lopnak a tolvajok, mint nyári éjszakákon – mondja Némedi Gábor. Egyszerű az ok, lelassul a közlekedés, a tolvaj is hosszabb idő alatt tud a rejtekhelyre, mondjuk az agglomerációban lévő műhelybe eljutni. Ráadásul kisebb a forgalom, a kevés autó között könnyebb kiszűrni a rendőröknek a lopott, keresett járművet. Nyári éjszakákon ellenben sokkal több kocsit lopnak. „ Nyaranta sokat kint vagyunk éjszaka, mert mindenki tudja, ha kint vannak a vadászok, pihennek a vadak” – mondja az ezredes.

Nézzük meg a hátteret. Mi jellemzőbb: tucatnyi megrendelői csoport, vagy egyéni akciók állnak nagyobb számban az autólopások mögött?

Mindkettő jellemző, de azt tudni kell, olyan nincs, hogy valaki ellop egy autót, aztán egymaga végigviszi a legalizálási soron. Van, aki lopni tud, más alvázszámot hamisítani, a harmadik papírokat gyártani, kulcsot hamisítani vagy címkéket készíteni. Aztán megint más áttolja a műszakin, egy újabb elkövető a saját arcával hirdeti és eladja. Olyannal még nem találkoztam, hogy ezt egy személy végigcsinálná. Megvan mindenre az ember, aki tud valamit, és keresik egymást. Egy érdekesség: került már a látókörünkbe olyan nagypapa, apa és fiú, akik mindhárman „harkálykodtak”, azaz alvázszámot ütöttek át.

Bűnözőkkel összejátszó állami vagy önkormányzati alkalmazottat fogtak az elmúlt években?

Megtévedt, korrupt alkalmazott volt kormányhivatalnál, eredetiségvizsgálatnál, és műszaki vizsgáztató is akadt az elmúlt időszakban.

Ki mennyit keres ebben a láncban egy ellopott, mondjuk ötmillió forintos autón?

A nyomozások tapasztalatai szerint a tolvaj keveset kap, kb. 150-300 ezer forintot autónként. Ha bontásra megy, akkor egyszerű a képlet, ezen felül minden haszon a bontósé. Ha legalizálják a járművet, úgy értékének akár egyharmada is elmehet a járulékos költségekre.

Négy év alatt a töredékére csökkentették a lopásokat. Adott a kérdés, meddig lehet leszorítani?

Régen lovat loptak, most autót. A bűnözéssel sajnos együtt kell élni, nem lehet megszüntetni. A járműlopást kezelhető szinten kell tartani. Jelenleg ott tartunk, hogy 2014 óta hatodára csökkent Magyarországon a gépjárműlopások száma. Ez a magyar rendőrség eredménye, osztályunk csak összefogja a felderítéseket. Nagyon sok európai főváros rendőrfőnökét elégedettség töltené el, ha csak annyi autót lopnának náluk, mint egész Magyarországon.